Voorzitter David Meekers (STVV): “graag nog eens een driepunter” Filip Kevers

19 september 2020

18u53 0 Sint-Truiden 5 op 15. Dat is de oogst van STVV. Geen geweldig rapport. Tegen Cercle wordt het een beetje van moeten. “Niet akkoord”, zegt voorzitter David Meekers. “Natuurlijk moeten we snel weer eens punten halen. Maar van druk is geen sprake.”

Meekers relativeert de magere oogst. “Meer dan het resultaat kijk ik naar de omstandigheden waarin we dit resultaat behaalden. Niemand kan ontkennen dat we goed voetbal spelen. Alleen tegen Eupen was het ondermaats. Op basis van dat goed voetbal verdienden we ook meer punten. Laat ons de laatste match tegen Antwerp erbij halen. Daar is ons tekort gedaan. De drie punten lagen binnen handbereik. Maar het werd niks. Tel die bij die vijf, en we voeren een ander gesprek.”

Uit op revanche

Gedane zaken nemen echter geen keer. Op naar Cercle Brugge. “Samen met de ganse groep en de club willen we daar dolgraag die driepunter. Maar die krijg je natuurlijk niet op bestelling. We zien wel wat het wordt. Ik heb het gevoel dat het erg goed zit. Na Antwerp lijken de spelers uit op een revanche. Ze willen alleszins iets rechtzetten. Aan motivatie zal het dus niet ontbreken. Ik treed verder de coach bij. Als je dan goed voetbal blijft brengen, komen de punten wel vanzelf.”

Achtste plaats in vizier houden

Eerder zei Meekers dat STVV in de reguliere competitie plaats acht viseert. “Die plek moet onze ambitie zijn, zonder onszelf onder druk te zetten. Druk is er voor ploegen als Genk en Gent. Niet voor ons. Het is wel kwestie die achtste plaats in het vizier houden. Vandaar dat we wel dringend opnieuw een match moeten winnen. Ik zou ons puntentotaal de volgende drie matchen minstens verdubbeld willen zien. Zo niet, dan moeten we ons even in alle rust bezinnen.”