Voorzitster vluchtelingenorganisatie Masala trekt aan de alarmbel: “Bazar Bizar is weldra dakloos! Wie kan ons helpen?” Dirk Selis

22 augustus 2020

13u05 4 Sint-Truiden Voorzitster Magda Derwael van vzw Gastvrij Sint-Truiden, beter bekend als Masala, zit met de handen in het haar. In hun winkeltje ‘Bazar Bizar’ kunnen vluchtelingen – maar net zo goed kansarme Belgen - terecht voor kleding, lakens, handdoeken en klein huisraad. Alleen, hun pand wordt weldra afgebroken en er is voorlopig geen Plan B.

De vzw Gastvrij Sint-Truiden bestaat al 25 jaar en is intussen bij heel wat mensen gekend. “In ons inloophuis in de Kazernestraat kunnen vluchtelingen uit de stad terecht voor hulp bij hun administratie, huiswerkbegeleiding en een luisterend oor”, vertelt Magda Derwael. “Maar ook aan het materiële wordt gedacht: In Bazar Bizar in Schurhoven kunnen deze mensen – maar net zo goed kansarme Belgen- terecht voor kleding, lakens, handdoeken, kleine huisraad, … En net daar situeert zich het probleem: Bazar Bizar heeft immers geen eigen pand en moet in het najaar het pand dat we nu betrekken verlaten, omdat het afgebroken wordt. Ook met de gemeentelijke subsidies is het eerder karig gesteld. Dat betekent dat heel wat mensen – soms ook letterlijk - in de kou komen te staan.”

(Lees verder onder de foto)

Op zoek

“Daarom is onze vzw zéér dringend op zoek naar een pand dat we voor een symbolisch bedrag zou kunnen huren. In het ideale scenario zou deze locatie zich ergens in het centrum van Sint-Truiden bevinden, gemakkelijk bereikbaar zijn per auto voor de mensen die materiaal komen aanleveren en uit minstens één lokaal, maar – indien mogelijk - ook over een stockageruimte beschikken. Het zou de vzw, maar vooral ook heel wat kansarmen, in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken”, besluit Derwael.