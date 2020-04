Voorzichtig positief nieuws uit Hasselt en Sint-Truiden: patiënten verlaten intensieve afdeling Dirk Selis

07 april 2020

19u20 0 Sint-Truiden Twee geïntubeerde patiënten hebben maandag de intensieve therapie-eenheid van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt onder luid applaus verlaten. Ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden hebben twee coronapatiënten de intensieve afdeling mogen verlaten.

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt hebben voor het eerst twee kunstmatig beademde coronapatiënten de intensieve afdeling verlaten. Het ging onder meer om een vijftiger die een week lang op intensieve zorgen in een kunstmatige coma lag en beademd werd door middel van een tube in de keel. Ze verlieten de afdeling onder applaus van het ziekenhuispersoneel. Het Jessa Ziekenhuis heeft 37 patiënten op intensieve zorgen en 135 patiënten in totaal. Er zijn geen overlijdens bijgekomen, waardoor het totaal op 51 blijft. Jessa heeft tot dusver 126 patiënten ontslagen. Het Hasseltse ziekenhuis heeft nog geen patiënten moeten transfereren naar andere ziekenhuizen.

Geen transfers meer

Ook het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft twee patiënten op de intensieve afdeling naar een gewone afdeling kunnen laten gaan, wat volgens het ziekenhuis een grote opsteker is. Bovendien heeft Sint-Trudo de voorbije dagen geen patiënten meer moeten transfereren, waar dat sinds zondag 22 maart dagelijks moest gebeuren. Het Truiense ziekenhuis telt 57 coronapatiënten, waarvan acht op intensieve zorgen. Er zijn ook negen ontslagen uit het ziekenhuis, waarbij het totaal op 78 ligt. In Sint-Trudo vielen in totaal 49 overlijdens te betreuren. Ook vielen er de laatste twee dagen 12 overlijdens te betreuren in Woonzorgcentrum Villa Rosa, dat tegenover het Sint-Trudo Ziekenhuis ligt.