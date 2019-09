Voortaan mogen gemeenteraadsleden nog maar 1 minuut spreken: “Dat verlaagt de drempel voor minder mondige leden” Dirk Selis

22 september 2019

14u08 9 Sint-Truiden Nauwelijks 3 maanden nadat de meerderheid een nieuw huishoudelijk reglement heeft goedgekeurd voor de gemeenteraad, wordt er al een aangepaste versie voor de gemeenteraad van maandag 30 september 2019 gebracht. Opmerkelijk, de spreektijd per lid wordt in deze nieuwe versie beperkt tot één minuut.

“In Sint-Truiden kunnen raadsleden hun vragen opnieuw stellen tijdens de ‘Varia’ van de plenaire zitting zonder dit vooraf schriftelijk aan te vragen”, steekt de voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans (CD&V) van wal. “Op deze manier willen we constructieve democratische debatten alle kansen geven. Om die reden wordt ook de spreektijd per lid beperkt tot één minuut, zowel voor de vraag als het antwoord. Dat verlaagt de drempel voor minder mondige leden om aan de gesprekken deel te nemen. Aan burgers wordt wel nog altijd gevraagd om hun tussenkomsten voor het vragenhalfuurtje of in de vorm van verzoekschriften of agendapunten in de aanloop naar de vergadering kenbaar te maken. Dat staat in het geactualiseerde huishoudelijke reglement voor de gemeenteraad, dat de werking van de assemblée en haar leden omschrijft. Dat reglement wordt op de plenaire zitting van maandag 30 september aan zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.”

Monddood

“Vooreerst was het reglement niet juridisch correct”, zeggen Gert Stas en Ludwig Vandenhove (sp.a). “Iets wat we met sp.a al op de gemeenteraad aangehaald hadden. Het reglement diende door slordig werk dus toch aangepast te worden. Maar net door ons stevig en correct oppositiewerk wil de meerderheid nu van de gelegenheid gebruik maken om ons verder de mond te snoeren: 1 minuut spreektijd met als officieel argument: “Dat verlaagt de drempel voor minder mondige leden om aan de gesprekken deel te nemen. We zijn toch niet met kinderen bezig? Dit zijn democratisch verkozen gemeenteraadsleden. Eén minuut spreektijd herleidt het debat tot het roepen van wat holle slogans, mogelijkheid tot verdieping of argumentatie is er niet meer. Voor een meerderheid met gebrek aan verdieping en argumentatie komt dit natuurlijk goed uit, belezen dossierkenners worden afgeblokt.De leidraad blijft de oppositie zoveel mogelijk monddood maken. Het is aan de voorzitter om het debat te leiden en afhankelijk van het thema van de vraag kan de spreektijd korter of langer zijn. Of kan gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans die functie niet aan? Oppositie voeren hoort nu eenmaal bij democratie”, besluiten Stas en Vandenhove.