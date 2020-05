Voortaan kan je ook virtueel naar Museum De Mindere Dirk Selis

07 mei 2020

15u27 0 Sint-Truiden “De coronacrisis zorgde ervoor dat we tot stilstand kwamen, letterlijk en figuurlijk”, zegt communicatiemedewerker Peter Preuveneers van Museum De Mindere. “Maar voortaan kan je nu ook virtueel ons museum bezoeken.”

“Velen onder ons vragen zich af hoe het nu verder moet”, steekt communicatiemedewerker Peter Preuveneers van Museum De Mindere van wal. “Respect hebben voor mens, dier en natuur. De aarde niet uitputten. Beseffen dat alles verbonden is en ernaar leven, zo bouwen we aan een mooie toekomst voor onze kinderen. We zijn overtuigd dat de visie van Franciscus van Assisi ons vooruit kan helpen, op weg naar die nieuwe en betere toekomst. Vanaf 7 mei 2020 krijg je via de website van museum De Mindere een virtuele impressie van het museum.”

360° foto’s

“Het Truiense immobiliënkantoor Aktimmo en Ricoh Imaging stelde hiervoor hun expertise ter beschikking. De Mindere selecteerde een 10-tal ruimtes en vastgoedmakelaar Sibo Berebrouckx van Aktimmo maakte een virtuele toer op maat. De puike 360° foto’s geven ook een mooie ruimtelijke indruk van het museum dat in totaal 2.700 vierkante meter telt. Deze toer is een smaakmaker die je hopelijk zin doet krijgen om een bezoekje te brengen aan het museum. Wij hopen in elk geval om binnenkort de deuren weer te mogen openen.”

Voor meer info, surf naar www.demindere.be.