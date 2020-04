Voorstel om scholen op 15 mei gedeeltelijk te heropenen: “Al goed dat er schot in de zaak komt” Dirk Selis

22 april 2020

16u55 0 Sint-Truiden De Vlaamse onderwijssector heeft een akkoord bereikt met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over een voorstel waarbij de scholen op vrijdag 15 mei gedeeltelijk zouden kunnen heropenen. Een deel van de leerlingen zou een deel van de week les kunnen krijgen in een vast klaslokaal. “Een goede zaak dat er schot in de zaak komt”, zegt Krista Luwel van Hasp-O Centrum.

“Een goede zaak dat er schot in de zaak komt”, zegt Krista Luwel van Hasp-O Centrum (het Truiense secundair katholiek onderwijs). “We hadden verwacht dat er iets ging bewegen. In tegenstelling tot het Franstalig landsgedeelte, waar de examens helemaal geschrapt worden, komt er bij ons nu toch een beoordelingsmoment. Dat is vooral belangrijk voor de motivatie van onze leerlingen, die nu volop bezig zijn met de leerstof via preteaching te verwerken. Hoe dat nu allemaal georganiseerd dient te worden, is nog wat koffiedik kijken. Maar laat ons nu maar eerst de beslissing van de Vlaamse regering afwachten na advies van de Nationale Veiligheidsraad. Maar in iedere geval, een goed voorstel van de onderwijsminister.”

Ook in de andere onderwijskoepel wacht men af. “We krijgen het nieuws juist binnen. We zullen kijken wat ze vrijdag zeggen, maar in ieder geval gaan we toch al de eerste voorbereidingen treffen", zegt directeur Kris Selis van basisschool Momentum.