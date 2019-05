Voorpost Limburg wil niet dat Truiense leerlingen verplicht gurdwara of moskee bezoeken Dirk Selis

21 mei 2019

17u36 44 Sint-Truiden Donderdag om 8 uur gaat een tiental leden van Voorpost actie voeren voor de schoolpoort van de secundaire school Hasp-O Stadsrand in Sint-Truiden. Ze willen niet dat de leerlingen op een verplichte studiereis moeten gaan naar de Truiense sikhtempel en moskee. “Onze school doet gewoon mee aan ‘Hapje Sint-Truiden’, georganiseerd door de integratiedienst van de stad”, reageert een verbaasde directeur Lieve Nackom.

Aanvankelijk ging de actie uit van Vlaams Belang en Voorpost Limburg samen. “Wij willen niet dat onze zonen en dochters verplicht een Gurdwara of Moskee moeten bezoeken. Dit is er voor ons ver over. Dat men de kinderen de vrije keuze laat, tot daar. Maar dat men leerlingen gaat verplichten, vinden wij als Vlaams Belang niet kunnen”, vertelt Melissa Vanderhee- L’Hoyes van Vlaams Belang Sint-Truiden. Roosmarijn Beckers, de nummer twee van de Vlaamse lijst, weet echter niets af van de actie: “ Ik ga er zeker niet naartoe. Ik heb wel wat andere dingen te doen.” Even later volgt dan het telefoontje dat het Vlaams Belang zich helemaal terugtrekt, ook Melissa Vanderhee-L’Hoyes. “Tja we hebben orders van bovenhand gekregen en daar moeten we ons naar schikken. We gaan dus donderdag niet betogen”, zegt ze.

Voorpost

“Wij gaan alleszins wel actievoeren”, zegt kringleider Emanuel Maris van Voorpost Limburg. Voorpost is een actiegroep werkzaam in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika, die een hereniging van Vlaanderen met Nederland in een Groot-Nederlands ideaal nastreeft. Voorpost beschouwt zichzelf als volksnationalistisch. De organisatie voert actie tegen de multiculturele samenleving. “We gaan spandoeken hangen en foldertjes uitdelen aan de leerlingen om hen te informeren over deze ‘mulitikul’. Neen, we hebben de actie niet aangevraagd. Dat gaat ons wel een GAS-boete opleveren, maar dat hebben we er wel voor over”, zegt Maris.

Christelijke inspiratie

De directie van Hasp-O Stadsrand reageert verbaasd: “Naar jaarlijkse gewoonte doet onze school mee aan ‘Hapje Sint-Truiden’, georganiseerd door de integratiedienst van de stad”, zegt directeur Lieve Nackom. “Deze dag staat in het teken van diversiteit, die ook onze stad kenmerkt. Zo kunnen onze eerstejaars die dag kennismaken met andere culturen door onder meer een bezoek aan gebedshuizen van verschillende religies. We bezoeken ook de stadsdienst Masala die hulp biedt aan kansarme gezinnen en gaan langs bij de wereldwinkel. Het initiatief past in het kader van de katholieke dialoogschool waarin we onze leerlingen vanuit onze christelijke inspiratie in dialoog laten gaan met verschillende visies en levensbeschouwingen om zo van elkaar te leren”, besluit Nackom. Korpschef Steve Provost van de politiezone Nieuwerkerken-Gingelom-Sint-Truiden bevestigt alleszins dat er geen officiële aanvraag is binnengekomen maar dat de politie een oogje in het zeil zal houden.