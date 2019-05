Voorpost houdt protestactie aan Hasp-O Stadsrand: “Mijn dochter wil niet naar de Moskee gaan” Dirk Selis

23 mei 2019

11u54 1 Sint-Truiden Donderdagmorgen voorden een tiental leden van Voorpost Limburg actie voor de schoolpoort van de secundaire school Hasp-O Stadsrand in Sint-Truiden. Ze willen niet dat de leerlingen op een verplichte studiereis moeten gaan naar de Truiense sikhtempel en moskee. “Onze school doet gewoon mee aan ‘Hapje Sint-Truiden’, georganiseerd door de integratiedienst van de stad”, reageert directeur Lieve Nackom.

“Wij willen niet dat onze zonen en dochters verplicht een Gurdwara of Moskee moeten bezoeken. Dit is er voor ons ver over. Dat men de kinderen de vrije keuze laat, tot daar. Maar dat men leerlingen gaat verplichten, dat kan niet” vertelt Melissa Vanderhee- L’Hoyes van Vlaams Belang Sint-Truiden die samen met Voorpost de actie op poten zette. Evenwel zonder steun van haar partij. “Spijtig, maar het is niet anders. Ik sta hier vandaag als moeder. Mijn dochter kijkt enorm op naar Anke Vandermeersch en wil niet meedoen met de “Islamisering” van de vrouw.”

Christelijke inspiratie

“Naar jaarlijkse gewoonte doet onze school mee aan ‘Hapje Sint-Truiden’, georganiseerd door de integratiedienst van de stad”, zegt directeur Lieve Nackom. “Deze dag staat in het teken van diversiteit, die ook onze stad kenmerkt. Zo kunnen onze eerstejaars die dag kennismaken met andere culturen door onder meer een bezoek aan gebedshuizen van verschillende religies. We bezoeken ook de stadsdienst Masala die hulp biedt aan kansarme gezinnen en gaan langs bij de wereldwinkel. Het initiatief past in het kader van de katholieke dialoogschool waarin we onze leerlingen vanuit onze christelijke inspiratie in dialoog laten gaan met verschillende visies en levensbeschouwingen om zo van elkaar te leren”, besluit Nackom. Korpschef Steve Provost van de politiezone Nieuwerkerken-Gingelom-Sint-Truiden stuurde de politie langs om een oogje in het zeil te houden. De manifestatie ging door zonder incidenten.