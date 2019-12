Voor het eerst herbruikbare bekers op grootste Après Ski party in Vlaanderen Dirk Selis

20 december 2019

17u12 0 Sint-Truiden Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van herbruikbare bekers verplicht op evenementen. De organisatie van Après Ski, het grootste après ski-feest van Vlaanderen, besloot niet te wachten en engageert zich de komende editie al om het bier en frisdrank te schenken in herbruikbare bekers. De organisatie rekent op de medewerking van de bezoekers om ook volgende edities zonder waarborgsysteem te kunnen blijven werken.

Op 26 december 2019 organiseert Shop & The City de 11e editie van Après Ski in Sint-Truiden. “Met jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers, 20 dranktogen en 220 medewerkers, is dit het grootste evenement dat er in Sint-Truiden georganiseerd wordt”, vertelt manager Marijn Ghys van Shop & The City. “Het is dan ook geen eenvoudige opdracht om ineens over te schakelen naar herbruikbare bekers. Daarom nemen we nu reeds een eerste stap door bier en frisdrank enkel nog in herbruikbare bekers te schenken.”

Tweede kerstdag

“Samen met de 20 organiserende verenigingen hebben we besloten om geen waarborg te vragen voor de bekers”, gaat Ghys verder. “Na de traditionele familiefeesten, is de Après Ski party op tweede kerstdag het feest waar vrienden samenkomen en een pintje trakteren om te klinken op het eindejaar. Die traditie willen we niet verliezen door een ingewikkeld waarborgsysteem in te voeren. We rekenen erop dat onze bezoekers dit appreciëren en hun bekers in de rolcontainers gooien, zodat we ook volgend jaar zonder waarborg kunnen blijven werken.”

Groener

“We proberen met dit stadsbestuur op zoek te gaan naar groenere en ecologische oplossingen. Ik vind het vanzelfsprekend dat ook evenementen zichzelf in vraag stellen en bekijken hoe ze milieuvriendelijker kunnen werken. Door op Après Ski herbruikbare bier- en frisdrankbekers te gebruiken, voorkomen we een afvalberg van 35.000 wegwerp drankbekers. Volgend jaar zullen we ook voor de jenever- en cavabekers een milieuvriendelijk alternatief gebruiken”, besluit schepen van evenementen, Jos Pierard.