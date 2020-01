Voor de zoetekauw is er voortaan de choco-appelsien Dirk Selis

16 januari 2020

15u30 0 Sint-Truiden Fronsende klanten en opgetrokken wenkbrauwen dezer dagen in de Carrefour van Terbiest in Sint-Truiden, wanneer ze de fruitafdeling bezoeken. Daar liggen namelijk choco-appelsienen in de rekken.

“In de Spaanse citrusregio Valencia zagen ze een jaar of tien geleden aan een navelboom enkele volledig bruine vruchten. Omdat de rest van de boom normale vruchten gaf, werd er besloten die citrusvruchten te analyseren. Het resultaat was verrassend, waarna besloten werd het ras te enten met als resultaat de ‘navel chocolate’ ofwel de choco-appelsien”, aldus Cedric Van De Velde van Carrefour Terbiest. “Wij verkopen die nu al enkele jaren, met succes. Wanneer december begint, vragen onze klanten al wanneer we de eerste vruchten weer kunnen aanbieden.”

Lekker zoet

“Zo is dat”, zegt Marco Demerling van de persdienst van Carrefour Belgium. “Ten opzichte van de normale navelsinaasappelen is dit fruit lekker zoet, zeer aromatisch, met een laag zuurgehalte en een hoog sapgehalte. Wij bieden het aan al onze Carrefours aan tijdens onze citrusweken, en Sint-Truiden is daar onder andere op ingegaan.”