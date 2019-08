Voka-voorzitter Francis Wanten houdt eerste openbare speech na gerechtelijke mazoutperikelen tijdens Zomerkasteelfeest Voka Limburg voor 1100 ondernemers en politici Dirk Selis

22 augustus 2019

15u38 0 Sint-Truiden Het Zomerkasteelfeest van Voka – Kamer van Koophandel Limburg vierde woensdagavond 2.790 ondernemersjaren van 91 Limburgse bedrijven. In het Kasteel van Duras in Sint-Truiden werden de jarige ondernemingen in de bloemetjes gezet. De oudste jubilarissen waren bouwbedrijf Reynders en Hotel-Restaurant Mardaga (110 jaar), Ethias en Confederatie Bouw Limburg (100 jaar) en ‘t Veilinghuis (80 jaar). Maar het was vooral uitkijken naar de speech van hun voorzitter Francis Wanten.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg ontving dit jaar meer dan 1.100 aanwezigen tijdens haar Zomerkasteelfeest. De jubilarissen ontvingen een certificaat uit handen van gedeputeerde van Economie Tom Vandeput en Voka - KvK Limburg-voorzitter Francis Wanten. Dat certificaat dient als teken van ‘bijzondere erkenning voor hun bijdrage aan de groei van welvaart in onze regio’.

Geen woord over onderzoek

Het was uitkijken naar de speech van voorzitter Francis Wanten, die voor het eerst na zijn perikelen over het onderzoek naar grootschalige dieselfraude in het openbaar speechte. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling besliste medio juni om hem onder strikte voorwaarden vrij te laten, nadat hij een maand in de cel doorbracht. Het werd even muisstil in de tuinen van het kasteel van Duras, maar Wanten hield zich strikt aan het script en repte met geen woord over het onderzoek. “Het is enorm leerrijk om te zien hoe verschillende soorten bedrijven ieder succesvol hun eigen weg kozen en al jarenlang hun steentje aan die welvaart bijdragen. Sommigen ontgroeiden de status van familiebedrijf of kmo, anderen hielden net vast aan die traditie”, vertelde Francis Wanten. “Onze waardering voor deze jarige bedrijven is bijzonder groot”, vult gedeputeerde van Economie Tom Vandeput aan. “Hun sterke focus op ondernemen en aan aanhoudende inspanningen om toegevoegde waarde en jobs te creëren, tonen dat Limburg over een krachtig economisch systeem beschikt. Deze oorkonde moedigt dan ook aan om die prestaties voort te zetten.”