Vlaanderen investeert 8 miljoen euro voor de Truiense fietser Dirk Selis

13 november 2019

12u16 0 Sint-Truiden Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. “Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, wordt de komende jaren bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld).

Eerste stap is het knooppunt N80 x N3: de op- en afritten aan de Naamsesteenweg en de Noord-Oostelijke Omleiding worden volgend jaar vernieuwd. De jaren nadien volgt de realisatie van een fietssnelweg tussen Brustem en Stayen, parallel aan de Haspengouwlaan (N3). “De veiligheid voor de fietser in Sint-Truiden kan en moet beter”, geeft burgemeester Veerle Heeren (CD&V) toe. “Daarom werken we aan een plan om onze binnenstad via degelijke fietswegen te verbinden met onze dorpen en je vandaaruit via zogenaamde fietsostrades op weg te zetten naar omringende steden en gemeenten. We zijn verheugd dat volgend jaar de eerste schop in de grond gaat om de fietsverbing tussen de Naamsesteenweg, Haspengouwlaan en het centrum te verbeteren.”

8 miljoen euro

“Via enkele slimme en gerichte ingrepen maken we allereerst het verkeersknooppunt aan de Naamsesteenweg een pak veiliger voor de fietser”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dat is ook meteen de aanzet voor een groter fietsverhaal de komende jaren: een fietspad langs de Haspengouwlaan N3 tussen Brustem en Stayen. Ook de aanpak van de rotonde aan Stayen zit nog steeds in de pijplijn. Deze drie projecten samen zijn straks goed voor een investering van om en bij de 8 miljoen euro.”

Straks fietsen in alle windrichtingen

De lokale noord-zuidfietsverbinding tussen Bevingen en het centrum krijgt een nieuw fietspad langsheen de N3 tot aan de Montenakenweg. Daar komt een veilige oversteek van de Haspengouwlaan. Zo wordt de brug van de N80, met al haar conflictpunten, verboden terrein voor fietsers. Een pak veiliger en comfortabeler. Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning van dit project start kortelings. De werken kunnen zo vermoedelijk in de loop van 2020 starten. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de verkeershinder te milderen, en zullen alles bij elkaar een half jaar in beslag nemen. Meer concrete info daarover volgt later. Ook de oost-westfietsverbinding tussen Brustem en Stayen langsheen de N3 staat concreet op de planning. De gesprekken voor de verwerving van de nodige gronden werden dit najaar opgestart. Een fietstunnel onder de op- en afritten richting Naamsesteenweg moet er zorgen voor een conflictvrij knooppunt.

Infomarkt op maandag 25 november in de Belgische Fruitveiling

Om deze fietsprojecten uit de doeken te doen en hierover in gesprek te gaan, zijn alle geïnteresseerden welkom op de speciale infomarkt. Die vindt plaats op maandag 25 november 2019, doorlopend tussen 16u en 20u in de Belgische Fruitveiling (Montenakenweg 82).