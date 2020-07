Vlaanderen gaf 22,51 miljoen euro Coronapremies aan 2.675 ondernemingen in Haspengouw Dirk Selis

15 juli 2020

15u48 0 Sint-Truiden 2675 Haspengouwse zelfstandigen en ondernemingen hebben gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen van de Vlaamse regering. In de stad Sint-Truiden werden de meeste premies aangevraagd. Daar werden door 1070 ondernemingen een premie aangevraagd.

Het gaat enerzijds over de hinderpremie, voor wie zijn of haar zaak tijdelijk moest sluiten, en anderzijds over de compensatiepremie, voor wie zijn of haar onderneming niet moest sluiten, maar wel grote hinder ondervond. In totaal werd een bedrag van 22,51 miljoen euro aan premies uitbetaald in Haspengouw. Dat berekende Europees Parlementslid Hilde Vautmans, op basis van definitieve cijfers die Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg.

Lokaal kopen

“Heel wat zelfstandigen en ondernemingen in onze regio hebben kunnen gebruik maken van de steunmaatregelen van de Vlaamse regering”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (OPen Vld). “Het is broodnodig dat zij op die manier een deel van hun inkomensverlies kunnen compenseren. Deze steun hielp hen deze moeilijke periode overbruggen. Nu rekenen ze op onze steun, hun klanten. Ik roep dan ook op om vooral lokaal te blijven kopen. Ook nadat we deze crisis overwonnen hebben.”