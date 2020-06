Vlaamse Regering maakt 615.872,63 euro vrij voor Truiens verenigingsleven Dirk Selis

02 juni 2020

14u16 0 Sint-Truiden De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om jeugd-, cultuur- en sportverenigingen te ondersteunen. “Voor Sint-Truiden betekent dat een som van 615.872,63 euro”, rekent Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) voor.

“Nu we werk moeten maken van de relance van onze economie en samenleving, zullen het dan ook onze steden en gemeenten zijn die opnieuw het verschil zullen maken”, vertelt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld). Die staan immers het dichtst bij onze burgers en daar is ook de Vlaamse regering zich van bewust. Daarom zullen de lokale besturen 87,3 miljoen euro ontvangen uit het noodfonds. Elke stad of gemeente krijgt daar een deel van om dit in te zetten voor het lokale verenigingsleven. Zo ontvangt Sint-Truiden een som van 615.872,63 euro. Daarbij bieden we maximale autonomie en vrijheid om te beslissen hoe die middelen worden ingezet. Het is de leidraad die ik altijd al heb aangehouden. Ik ga niet voor Keizer Koster spelen. Niemand kent de inwoners en verenigingen van uw gemeente beter dan de gemeente zelf. En dus weet ook niemand beter dan zijzelf wat de beste keuzes zijn voor uw stad of gemeente.”

Goed gebruiken

“Goed nieuws voor onze Truiense verenigingen, want onze stad krijgt € 615 872,63 uit het Vlaams Noodfonds om onze lokale verenigingen te ondersteunen. Sterk werk van de Vlaamse regering want onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen kunnen deze extra middelen in deze moeilijke tijden goed gebruiken. Ik ben ook bijzonder tevreden dat de Vlaamse regering de lokale besturen zelf laat beslissen hoe zij die middelen zullen inzetten: elk gemeente of stad is anders of legt eigen accenten in haar verenigingsleven”, reageert Hilde Vautmans (Open Vld)