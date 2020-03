Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove wil lik-op-stukbeleid voor racistische uitspraken op Facebook Dirk Selis

04 maart 2020

10u11 5 Sint-Truiden Een persoon die racistische uitspraken deed in een publieke Facebookgroep werd veroordeeld tot een alternatieve straf. Hij moet een educatief programma volgen op het Duits militair kerkhof. “Waarom kan dit niet in heel Vlaanderen?” vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a), die het Limburgs parket en haar Sectie M hiervoor alle lof toezwaait.

“In januari stelde de politie van Lommel een proces-verbaal op voor racistische uitlatingen in een open chatgroep op Facebook”, zegt Pieter Strauven van het Parket Limburg. “De verdachte werd uitgenodigd voor een verhoor bij de politie van de zone Lommel waarna hij meteen een onderhoud had met een parketmagistraat. Op deze manier kon het parket meedelen dat er voor racisme geen plaats is in onze maatschappij en werd de verdachte doorverwezen naar een educatief programma over racisme bij het ‘Huis over Grenzen’ in Lommel.”

“Het parket Limburg tracht in dossiers die binnen een relatief korte tijdspanne kunnen afgerond worden, een lik-op-stukbeleid te voeren”, vervolgt Strauven. “Dit gebeurt binnen de werking van de nieuwe Sectie M, die sedert 1 januari 2020 actief is. De politiezones CARMA, LRH en LOMMEL werken momenteel volgens dit principe. Afhankelijk van verschillende parameters, waaronder de achterliggende context en het standpunt van de verdachte, kiest de magistraat van de sectie M voor de meest gepaste afhandeling en trachten we op deze manier om snel maatwerk te bieden.”

Snelle berechting

“Het project Sectie M is een initiatief van het Limburgs parket, waarbij het de bedoeling is daders van klein(re) misdrijven snel te berechten. Kortom, een echt lik-op-stukbeleid”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Deze week komt de verantwoordelijke magistraat naar de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken om ook hier de opstart te bekijken”, vertelt Ludwig Vandenhove (sp.a). “Ik vind dat een goede zaak, ik heb al twee politieraden na elkaar gepleit dat de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken daar meer op zou moeten inzetten.”

Slechts 4 pv’s

“Wie zich dagelijks in de maatschappij en zeker op sociale media beweegt, kan er niet om heen dat de discriminatie, onder andere tegen homo’s, de onverdraagzaamheid en het racisme toenemen”, zegt Vandenhove. “Nochtans blijkt uit het jaarverslag van 2019 dat hiervoor slechts vier processen-verbaal zijn opgemaakt. Als de lokale politie hier meer aandacht voor zou hebben en de daders snel veroordeeld kunnen worden via Sectie M, zetten we belangrijke stappen vooruit. Waarom kunnen we zulke veroordeelde personen niet een weekje laten meedraaien met vluchtelingenorganisatie Masala in Sint-Truiden? Het zou hun blik op de wereld alleszins wat verruimen.”

Afgelopen dinsdag vroeg Vandenhove aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) om het initiatief uit te breiden over heel Vlaanderen. Demir beloofde er werk van te maken.