Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove wil dat politie racisme op Facebook opspoort Dirk Selis

28 november 2019

17u17 0 Sint-Truiden “Wat moet er nog gebeuren vooraleer politie en parket ambtshalve beginnen op te treden tegen de dagelijkse uitingen van racisme op sociale media?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) zich af. Hij vraagt nu dat de korpschef van de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gevraagd de facebookpagina MadLipz Sint-Truiden ambtshalve screent op racisme.

“We kunnen niet ontkennen dat het racisme elke dag toeneemt. Ik merk dat uit de vele persoonlijke contacten, die ik elke dag als ‘politieker tussen de mensen’ heb. Maar zeker ook dagelijks via de sociale media. Het volstaat dat politie en/of parket elke dag één personeelslid één of enkele uren de sociale media zou laten screenen en het aantal inbreuken op de wet tegen racisme zou niet te tellen zijn.”

MadLipz Sint-Truiden

Ik heb via de korpschef van de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gevraagd om op de facebookpagina MadLipz Sint-Truiden ambtshalve na te gaan welke racistische berichten daarop gebeuren en daar desgevallend tegen op te treden.( De Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden klokt vandaag af op 31.719 volgers, maar wordt de laatste weken alsmaar meer verstoord door extreemrechtse ‘humor’ red.)

Brand in Bilzen

“Politiediensten en justitie zeggen altijd dat ze teveel werk hebben en dat criminaliteit een zaak is van prioriteiten stellen”, gaat Vandenhove verder. “Akkoord, maar is het toenemend racisme in onze maatschappij niet stilaan een echte prioriteit aan het worden? Moeten er eerst huizen in brand gestoken worden, zoals recent in Bilzen, vooraleer het toenemend racisme permanent aandacht krijgen van de politiediensten en justitie? Burgers moeten weten dat racisme strafbaar is en dat ze daar kunnen voor betrapt en gepakt worden. Ja, er moet een echte pakkans komen.”

Politieraad

“Ik heb als gemeente- en politieraadslid ook gesuggereerd dat er tijdens de volgende vergadering van de politieraad geagendeerd zou worden wat het specifieke beleid ter zake van de zone is en hoe er verdere concrete acties en maatregelen zullen genomen worden, als dan niet samen met gespecialiseerde diensten van de federale politie en/of het parket. De politiezone en de stad Sint-Truiden zouden eveneens meer preventieve en sensibiliserende maatregelen moeten nemen tegen de toenemende haat in onze samenleving. Bij het opstellen van het volgend zonaal veiligheidsplan moet hier meer aandacht voor zijn”, besluit Vandenhove.