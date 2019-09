Vlaams Belang Sint-Truiden is (tijdelijk) opgeheven: “Bedankt voor uw inzet, maar u wordt uit uw functie ontheven” Hitlergroetende Katrina Langlet blijft actief binnen Vlaams Belang Sint-Truiden Dirk Selis

23 september 2019

17u23 0 Sint-Truiden Op een vergadering van het Vlaams Belang op donderdagavond 19 september in café De Bron werd door Limburgs voorzitter Annick Ponthier en boegbeeld Chris Janssens de afdeling Sint-Truiden opgeheven. Dat blijkt uit een uitgelekt verslag van de laatste bestuursvergadering van de Truiense afdeling.

De Truiense voorzitter Katrina Langlet van de afdeling Vlaams Belang Sint-Truiden werd in april door nationaal voorzitter Tom Van Grieken uit de partij gezet, nadat een foto uitlekte waarop Langlet te zien is die op een feestje in de Roots de Hitlergroet uitbrengt. Desondanks haalde het Vlaams Belang op 26 mei een monsterscore tijdens de laatste federale en Vlaamse verkiezingen. Met een stijging van 15 procent wordt het VB met 20 procent van de stemmen de tweede grootste partij in de Trudostad. Enkel de N-VA, die fors verloor, moeten de Vlaams Belangers laten voorgaan. De Truiense afdeling haalde zelfs met Roosmarijn Beckers opnieuw een Vlaams Parlementslid binnen. Na twaalf jaar ballingschap is Roosmarijn Beckers terug van weggeweest. Vanop de tweede plaats werd de 32-jarige dochter van voormalig volksvertegenwoordiger Marleen Govaerts met 10.736 voorkeurstemmen verkozen.

“Bedankt, maar tot ziens”

Maar om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 deze resultaten te evenaren, beseffen Janssens en Ponthier dat ze in Sint-Truiden schoon schip moeten maken. Het huidig bestuur werd afgelopen donderdag bedankt voor haar inzet en daarna ontheven uit haar functies. “Wegens te veel en aanhoudende interne strubbelingen wordt er in samenspraak met de provinciale en nationale verantwoordelijken beslist om de afdelingswerking tijdelijk op te heffen. VB-nationaal neemt de Facebookpagina over en er mogen voorlopig geen activiteiten meer plaatsvinden”, zo leren we uit het verslag van de bestuursvergadering van donderdagavond 19 september van de hand van Limburgs voorzitter Annick Ponthier.

Koest houden

Jurgen Bonneux was tot voor kort ondervoorzitter van de afdeling Sint-Truiden, maar nam ontslag nadat bleek dat Katrina Langlet gewoon naar de vergaderingen bleef komen. “Na die foto van Langlet hebben wij geprobeerd om haar uit onze afdeling te weren. We vonden dat absoluut niet kunnen”, vertelt Bonneux. “Ook al omdat nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken formeel in de media reageerde: ‘Ze wordt per direct geschrapt.’ Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ze bleef gewoon komen. Ze zei dat de partijleiding haar instrueerde om zich gewoon wat koest te houden en uit de spotlights te blijven. Maar dat er van ontslag geen sprake was. Het zou me niet verbazen als ze zichzelf terug verkiesbaar stelt als voorzitter van de Truiense afdeling. Ze was ook aanwezig op de vergadering, hé. Ach, ik heb er mijn buik van vol. Blijkbaar kan dat allemaal. Ik vind wel dat de mensen het recht hebben op de waarheid.”

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

Alle hoop wordt nu gevestigd op Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Zij krijgt de opdracht om na de nationale voorzittersverkiezingen in november een nieuw bestuur te vormen en alles op alles te zetten om door te breken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2024", zo besluit notulist Annick Ponthier haar verslag.

Chris Janssens, Roosmarijn Beckers en Annick Ponthier waren niet bereikbaar voor commentaar.