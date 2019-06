Vissen vijver Sint-Pieter verhuizen naar Terbiest DSS

05 juni 2019

14u03 0 Sint-Truiden Deze week gingen de voorbereidende werken van start voor de bouw van het nieuwe Sportpark Haspengouw. In het kader hiervan is het nodig dat de vijver achter het huidige complex tijdelijk drooggelegd wordt. De vissen erin krijgen intussen een nieuw onderkomen op domein Terbiest.

In het toekomstige Sportpark Haspengouw blijft er plaats voor een visvijver, aangevuld met een ecologische zwemvijver. De huidige waterpoel wordt daarvoor geoptimaliseerd en in de tussentijd dus ook gedraineerd. Dat is nodig in functie van de bouwwerken, die deze week aanvingen.

Dierenwelzijn

“Vandaag werd het water uit vijver van sportcomplex Sint-Pieter weggepompt. Een ploeg van vrijwilligers van de vissersclub van Terbiest assisteerde met de verhuis van de vissen, die natuurlijk een nieuwe thuis krijgen. De vissen verhuizen naar de vijver van kasteeldomein Terbiest. Op die manier blijven ze op ons grondgebied en moeten ze niet ver getransporteerd worden. We waken erover dat de omstandigheden van de verhuis van de vissen zo optimaal mogelijk zijn. Dierenwelzijn staat ook hier voorop”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers.

Concrete stappen

“Hiermee zijn de eerste concrete stappen voor de heraanleg van het Sportpark Haspengouw en het nieuwe zwembad gezet. Voor de veiligheid werd de gehele projectzone deze week afgebakend. De huidige sportaccommodaties blijven wel bereikbaar”, besluit burgemeester Veerle Heeren. Sportpark Haspengouw is de naam van de toekomstige sportsite op Sint-Pieter. Die zal tal van sport-, recreatie-, en zorgfuncties bevatten, die voor iedereen ruim toegankelijk worden. Het nieuwe Bloesembad vormt de blikvanger. Tegen eind 2020 gaat het nieuwe complex open.

Meer over Terbiest

Sint-Pieter