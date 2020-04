Vijftien artsen schieten verpleegkundigen te hulp: “Ik kon niet werkloos blijven toezien van achter mijn bureau” Dirk Selis

02 april 2020

18u15 0 Sint-Truiden In het Sint-Trudo Ziekenhuis hebben 15 artsen zich vrijwillig gemeld om de taken van verpleegkundigen over te nemen op de drie corona-afdelingen die ze daar hebben. Het gaat om artsen die nu veel minder werk hebben omdat hun niet-dringende consultaties zijn uitgesteld.

“Ik kon niet meer werkloos van achter mijn bureau blijven toekijken hoe het verplegend personeel het steeds maar moeilijker kreeg”, steekt uroloog dr. Bert Goossens van wal. “Daarom hebben een aantal artsen het idee gelanceerd om zich als vrijwilliger op te geven om de verpleegkundigen te gaan helpen. Ik was daar meteen voor gevonden. Als uroloog heb ik op dit moment wel wat tijd om handen. Op een hoogdringende operatie na, was ik toch maar aan het wachten op patiënten die niet zouden komen opdagen. Terwijl de verpleegkundige en andere artsen zich de naad uit het lijf werkten. Neen, ik wou daar zijn waar de actie was. En we komen nu eenmaal verpleegkundigen tekort.”

Luisteren naar verpleegsters

“Dit is wel wat uit mijn comfortzone, ja”, gaat dr. Goossens verder. “Mensen wassen, temperatuur opmeten, eten geven. Het zijn allemaal dingen die wij zagen gebeuren, maar nooit zelf deden. Of ik mij daar als arts niet te goed voor voel? Zeker niet, anders deed ik niet. Ik heb juist nog meer respect gekregen voor de verpleegkundigen. En ja, de rollen zijn nu omgekeerd: ik moet naar hen luisteren. Maar daar heb ik absoluut geen probleem mee. Het zijn allemaal mensen waarmee ik al gewerkt heb, en het verloopt prima. Is er iets wat ik niet weet, dan vraag ik het gewoon hè.”

34 overlijdens

En het ziekenhuis kan die hulp meer dan goed gebruiken. “Donderdagavond zijn er 64 corona-patiënten opgenomen in Sint-Trudo, waarvan 9 op intensieve zorgen”, zegt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “We hebben opnieuw twee transfers gedaan van patiënten die intensieve zorgen nodig hadden, naar Antwerpen en naar Oost-Vlaanderen. Zes mensen zijn terug naar huis kunnen keren, waardoor er ondertussen in totaal nu al 52 corona patiënten terug naar huis konden keren. Daartegenover staat dat we nu in totaal 34 overlijdens te betreuren hadden, 7 daarvan de voorbije dag.”

Samenwerking

De hulp van de artsen op de drie Corona-afdelingen wordt zeer enthousiast onthaald door de verpleegkundigen. “Wij kunnen als ziekenhuis alleen maar enorm verheugd zijn, dat onze artsen met dit aanbod kwamen”, aldus hoofdarts dr. Joan Vlayen. Ook bij de verpleegkundigen komen er zeer positieve reacties op deze stap. “Het versterkt zeker het teamverband nog maar eens en bevordert de onderlinge samenwerking, ook op termijn”, klinkt het daar.