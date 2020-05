Vijf jaar cel voor Truienaar (52) die slachtoffer met aftrekker in vegetatieve coma slaat Birger Vandael

11 mei 2020

16u17 4 Sint-Truiden Een 52-jarige Truienaar is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar nadat hij een aftrekker tot twee en een halve centimeter diep door de schedel van een man sloeg. Het slachtoffer bevindt zich vandaag in een permanent vegetatieve toestand. De betrokkenen waren gekend in het drugsmilieu.

De feiten speelden zich af op 5 december 2019 aan de Grevensmolenweg. De politie kwam ter plaatse na een melding van een vechtpartij in een appartement. Drie personen werden gearresteerd. Het was de brandweer die de zwaargewonde man uit het gebouw moest halen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket van Limburg bevestigde later dat één persoon werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag.

In het appartement trof de politie een aftrekker aan, waarvan de steel in twee gebroken was. Die had iemand verborgen achter de wasmachine. Een ambulancier getuigde later hoe twee aanwezigen hun verhaal probeerden op elkaar af te stemmen en wilden laten uitschijnen dat het slachtoffer gevallen was. Uiteindelijk vertelde één persoon toch hoe de beklaagde naar het slachtoffer was toegelopen en met de aftrekker op diens hoofd had geslagen. Hij nam die met twee handen vast en haalde met volle kracht uit, zodat het metalen gedeelte zich door de schedel in de hersenen boorde.

Mirakel

Het slachtoffer liep uiteindelijk een infectie op en is verlamd aan de linkerzijde. Hij kampt ook met spasticiteit. Bovendien lijdt hij aan een ongeneeslijke neurologische aandoening. Het is met andere woorden hopen op een mirakel dat hij ooit nog wakker wordt.

De Truienaar beweerde dat hij de aftrekker was gaan halen om een gevallen fles wodka op te ruimen en met een emmer gevuld met bruine zeep in de living was aangekomen. Om twee kemphanen uit elkaar te halen zou hij de aftrekker gebruikt hebben die hij op dat moment toevallig vast had. Volgens de rechtbank had hij voldoende tijd om na te denken over zijn daden en is er wel degelijk sprake van voorbedachtheid.

In het verleden werd de man al veroordeeld voor gewelddelicten. Hij krijgt een celstraf en moet ook opdraaien voor de kosten van de publieke vordering (6.883,79 euro). Niemand stelde zich burgerlijke partij in deze fase van de procedure.