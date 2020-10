Vijf coronapatiënten in Sint-Trudo Ziekenhuis: “We weten dat het snel kan gaan” Birger Vandael

09 oktober 2020

12u49 0 Sint-Truiden Momenteel verblijven er in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden vijf coronapatiënten. “Niemand van hen verblijft op de dienst ‘Intensieve Zorgen’, vertelt communicatiemanager Miet Driesen. Qua leeftijd behoort het merendeel van het vijftal tot de actieve bevolking.

In het voorjaar was het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden een van de zwaarst getroffen instellingen van Vlaanderen. Er werden tal van maatregelen getroffen, maar uiteindelijk moest er afscheid genomen worden van bijna 100 coronapatiënten. Halverwege september verbleven er geen coronapatiënten, inmiddels is dat aantal dus wel op vijf komen te staan.

Uitbreiding capaciteit

“Wat het uitbreiden van de capaciteit betreft, is dat op dit moment nog niet aan de orde. We weten uit ervaring dat dat natuurlijk snel kan gaan”, stelt Driesen. “We monitoren dit dagelijks en houden alle cijfers nauwgezet in het oog. Het draaiboek voor de verschillende fases ligt al een paar maanden klaar en we zullen dan ook meteen de gepaste maatregelen of uitbreidingen kunnen voorzien op het moment dat dat nodig is.”