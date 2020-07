Viersterrenhotel ‘Kasteel van Ordingen’ schakelt ludieke ‘Corona Safety Police’ in om gasten te sensibiliseren Dirk Selis

21 juli 2020

11u52 0 Sint-Truiden De 200 terrasstoelen van Brasserie De Commandeur van het statige viersterrenhotel ‘Kasteel van Ordingen’ zijn dezer dagen bijzonder in trek. Toeristen en Truienaren komen op het binnenplein van het kasteel gezellig terrassen. Om alles veilig te laten verlopen heeft het management kosten noch moeite gespaard. Ze schakelde zelfs hun eigen politie in.

“Uiteraard willen wij onze hotelgasten in de meest veilige omstandigheden ontvangen”, zegt general manager, Egide Cordie van het viersterrenhotel Kasteel van Ordingen. “Ook de bezoekers van brasserie ‘De Commandeur’, waar buiten onze hotelgasten ook vele Truienaren hun weg naar vinden. Afgezien van de maatregelen die genoegzaam bekend zijn: mondmaskers, ontsmettingsgelzuilen, afstand tussen de tafels, zijn we nog een stapje verder gegaan. We schakelen de ludieke ‘Corona Safety Police’ om onze gasten te sensibiliseren. De twee agenten fietsen tussen de tafels waar onze gasten aanzitten in en wijzen hen op de Coronamaatregelen. Wie de regels overtreedt, vliegt op de bon. Het is tegelijk wat uitmuntend straattheater. Onze gasten zijn er wild van en... ze houden zich perfect aan de regels. We zijn dan ook van plan om de ‘Corona Safety Police’ tijdens de weekends wat meer in te zetten.”