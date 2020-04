Vier babyvosjes gered nadat hun moeder vermoedelijk werd vergiftigd Dirk Selis

06 april 2020

13u47 60 Sint-Truiden Afgelopen zondag werd Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service opgeroepen om zich te ontfermen over een verdwaalde puppy. Groot was zijn verbazing toen hij een vosje aantrof, en niet één, maar vier. Hun moeder lag iets verderop dood in de gracht. Vermoedelijk vergiftigd, al moet een autopsie daar deze week wat meer duidelijkheid rond bieden.



"Mensen in Bevingen bij Sint-Truiden hadden tijdens hun dagelijkse wandeling een puppy gevonden en dachten dat hij gedumpt was. We gingen meteen ter plaatse, met onze chiplezer in de aanslag. Maar die konden we al snel opbergen. Het ging hier namelijk om een jong vosje. Je kan dat zien aan de klauwtjes en de typisch bruine schutkleur. Iets verder lag hun moeder dood in de gracht. Meteen vermoedden we een verdacht overlijden, vergiftigd. Een autopsie later deze week moet daarover meer helderheid bieden. Je kon zien dat de moeder melk afscheidde, wat ons deed vermoeden dat er nog meer vosjes moesten zijn. En inderdaad, onderaan een heuvel vonden we al snel een tweede jong. En vanuit de vossenburcht hoorden we nog een derde vosje ‘huilen’.”

Vierde vosje

“Zelf konden we er niet aan, dus vroegen we de Truiense brandweer om hulp”, gaat Helleputte verder. “Ze kwamen snel ter plaatse en begonnen meteen in de vossenburcht te graven om het jong uit de burcht te halen. Met succes. We brachten de vosjes naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek, waar ze meteen een warm plekje kregen en de nodige melkflesjes. Na mijn shift besloot ik toch nog eens te gaan kijken naar de vossenburcht in Bevingen. Ik wachtte een halfuurtje in alle stilte en hoorde toen een licht gehuil. Er zat dus nog een vierde vosje zo’n meter onder de grond. Ik kon er gelukkig nog net aan. Eind goed, al goed. Ondertussen stellen de vier vosjes het goed in het Natuurhulpcentrum. Daar worden ze voorlopig met de papfles verder grootgebracht. Wanneer ze aangesterkt zijn, worden ze opnieuw in de natuur losgelaten.”