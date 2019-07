VIDEO. UFO-meldpunt onderzoekt waarneming

in Bevingen

Dirk Selis

16 juli 2019

16u32 50 Sint-Truiden Afgelopen maandag werd boven een graanveld in Bevingen een unidentified flying object (ufo) waargenomen. Ooggetuigen filmden enkele vreemde lichtflitsen, die even snel alweer verdwenen. “Het zouden gewoon drones kunnen zijn”, aldus het Belgisch UFO-meldpunt. “Maar of we daar zeker van zijn? Dat niet, nee.”

“Ik heb geen idee wat het was”, zegt Mathieu Helleputte. “Maandagavond omstreeks 22.10 uur zagen we plots drie zeer felle lichtpunten boven een graanveld in Bevingen tijdens het dassenspotten. Heel ongewoon, ze bewogen razendsnel. Ik heb net op tijd mijn gsm op ‘filmen’ kunnen zetten. Vier seconden later waren ze weg. We hebben nog dertig minuten staan wachten, maar er kwam niets meer. Vrienden van mij raadden mij aan het te melden bij het Belgisch UFO-meldpunt, wat ik ook gedaan heb.”

Lichtkogels

Frederick Delaere, coördinator van het Belgisch UFO-meldpunt, vertelt wat er mogelijk te zien is op de beelden: “Na het ontvangen van deze waarneming en het bekijken van het bijhorende foto- en videomateriaal, konden de onderzoekers van het Belgisch UFO-meldpunt voorlopig twee mogelijke verklaringen naar voren schuiven. Het uiterlijk en gedrag van het fenomeen doet in verschillende opzichten denken aan lichtkogels. Dergelijke kogels worden wel vaker ingezet in de omgeving van luchthavens om bijvoorbeeld vogels af te schrikken en zo het luchtverkeer veilig te laten verlopen.”

Het fenomeen doet op meerdere vlakken denken aan lichtkogels, al meldde de regionale luchthaven alvast dat die niet van bij hen kwamen Frederick Delaere

De regionale luchthaven (Limburg Regional Airport bvba) liet echter weten dat er op dat moment geen lichtkogels werden afgevuurd. Delaere: “Dit sluit evenwel niet uit dat iemand anders buiten de luchthaven dergelijke kogels heeft afgeschoten. Wel werd door de luchthaven bevestigd dat er op het moment van de waarneming verschillende drones met ledverlichting in het luchtruim aanwezig waren.”

Getuige ondervragen

Dergelijke toestellen worden volgens Delaere regelmatig vanaf de desbetreffende luchthaven opgelaten. Bovendien strookt de kijkrichting van de waarneming met de richting waarin de drones op dat moment vlogen. Maar voorlopig kan niet met zekerheid worden meegedeeld of hier lichtkogels of drones te zien zijn. “Verder onderzoek en eventuele ondervraging van de getuige zullen hier binnenkort misschien uitsluitsel over geven. Momenteel is het nog te vroeg om een definitieve uitspraak over de herkomst van het verschijnsel te doen”, aldus Delaere.