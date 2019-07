VIDEO. Spelers STVV en Lens blijven minuut stil voor Mo Nitcheu Dirk Selis

10 juli 2019

19u54 0 Sint-Truiden Woensdag nam STVV het in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen de Franse tweedeklasser RC Lens. Voor de wedstrijd werd het één minuut onwezenlijk stil. Het overlijden van Mo Nitcheu laat diepe sporen na bij STVV. De 19-jarige voetballer kwam dit weekend om bij een tragisch ongeval in Kortessem.

De spelers droegen tijdens de wedstrijd een zwarte rouwband en de supporters droegen een spandoek. “Wij, gans de ploeg, de staf en de supporters zijn geraakt tot in onze diepste vezels”, zegt persverantwoordelijke van STVV Alain Coninx. “Het heeft ons heel diep geraakt, we kunnen het maar niet vatten. Mo stond op de vooravond van zijn doorbraak, maar het lot heeft anders geoordeeld. En tegelijk moeten we door. We gaan zaterdag allemaal naar de begrafenis van onze Mo. En ‘s avonds moeten we het veld op”, besluit Coninx.