Video: inbreker haalt slijpschijf boven om brandkast open te krijgen (maar hij moet wel heel hard gaan lopen voor de eigenaar) Toon Royackers

17 juli 2019

13u41 0 Sint-Truiden Een bijzonder drieste inbreker heeft in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen in het Food en Drink center langs de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden. De dader klom over omheiningen, trapte een buitendeur een flarden en haalde in het bureel van de zaak uiteindelijk zijn slijpschijf boven. Daar leefde hij zich uit op de brandkast. Net toen hij die open gekregen had, kwam de eigenaar naar binnen gelopen. De boef kon met één omslag uit de kluis wegrennen, achterna gezeten door de opgetrommelde politie.

“Het is niet de eerste keer dat we hier inbrekers over de vloer krijgen," zuchten vader Frans en zoon Timmy Herbots van het Food en Drink center uit Sint-Truiden. “Het afgelopen jaar hadden we al drie keer prijs. Eerlijk? We vermoeden dat het telkens om dezelfde dader of daders gaat. Want telkens slaan ze weer op dezelfde manier toe. Meestal zien we twee boeven op de camera’s, en breken ze eerst onze schuur open. Met mijn slijpschijf zijn ze de eerste twee keren onze brandkast te lijf gegaan. Maar blijkbaar hadden ze nu al genoeg geld bij elkaar gestolen, om hun eigen slijpschijf mee te nemen. Hij ziet er nog gloednieuw uit, en zoals je op de beelden ziet heeft de boef er kennelijk problemen mee om hem aan de praat te krijgen. Waarschijnlijk had hij de handleiding nog niet goed gelezen. De daders moeten via het Speelhof over de omheiningen geklauterd zijn, om vervolgens een raampje achteraan stuk te kloppen. Ook een buitendeur moest er aan geloven. Die is zelfs volledig in twee gebroken. We vermoeden dat één van de daders vervolgens buiten op de uitkijk is blijven staan, terwijl zijn kompaan naar het bureel trok. Alleen hem zien we deze keer op de bewakingsbeelden.”

Alarmsysteem

Meteen gingen de nodige alarmsystemen af, en werden de eigenaars verwittigd. Maar de boef gebruikte alle geweld om de brandkast open te krijgen. “Heel ons kantoor lag onder het stof. Aan de zijkant was al een gat gemaakt, waarmee de deur open ging. Eén geluk: het duurde lang genoeg, zodat we zelf ter plaatse waren. De boef kon alleen nog één omslag uit de kluis graaien. Met die beperkte buit zette hij het hard op een lopen. De politie was eveneens gealarmeerd. De daders hebben heel snel moeten rennen. Jammer genoeg zijn ze weer net kunnen ontkomen.”

Beloning voor de gouden tip

De eigenaars zijn de aanhoudende diefstallen in hun zaak meer dan zat. “Deze keer is vooral de schade en de rompslomp groter dan de buit. We kunnen opnieuw zorgen voor een buitendeur en een nieuwe kluis. We hebben al bewakingssystemen die goed filmen. Maar dat schrikt dus onvoldoende af. We loven deze keer een beloning uit voor de persoon die ons de tip kan geven, die leidt naar de aanhouding van de daders. Voor die gouden tip hebben we alvast 2.000 euro over.”