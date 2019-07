VIDEO. Huwelijksaanzoek met dEUS-shirt op Rock Herk: “Helemaal in shock, maar volmondig ja gezegd” Marco Mariotti en Dirk Selis

14 juli 2019

13u51 56 Sint-Truiden Rock Herk werd gisteren héél even Rock Huwelijk. Laurence De Vuyst (39) uit Sint-Truiden ging er onwetend een shirt van dEUS kopen, maar haar vriend liet op voorhand één shirt aan de achterzijde bedrukken met daarop: wil je met me trouwen? “Ik was hélemaal in shock, maar heb natuurlijk ja gezegd", vertelt Laurence.

Laurence de Vuyst en haar vriend Gerrie Langenaekens uit Sint-Truiden hebben zich zaterdag op Rock Herk verloofd. Geen toeval, want de twee muziekliefhebbers leerden mekaar er exact drie jaar geleden kennen. Het festival betekent dus veel voor hen. “Gerrie wist dat ik een T-shirt van dEUS zou willen kopen", vertelt ze. “Hij had daarom op voorhand een shirt gekocht en laten bedrukken aan de achterzijde.”

Alle vrienden van het koppel stonden bij hen, en zaten grotendeels mee in het complot. Van de verkoopster kreeg Laurence het 'juiste' shirt aangeboden, en toen ze de achterzijde bekeek zag ze dé vraag. Gerrie, die vlak achter haar stond, was intussen al op één knie gaan zitten en herhaalde de vraag.

“Ik kwam dan ook helemaal uit de lucht gevallen. Natuurlijk heb ik ja gezegd, maar heb nadien even moeten bekomen.” Een huwelijksdatum is er nog niet, maar een straf feestje hebben ze samen met hun vrienden op Rock Herk alvast gevierd.

De editie van 2019 was sowieso een succesverhaal voor het festival. Met 20.000 bezoekers was alles uitverkocht. Ook het minder voorspelde weer bleek al bij al mee te vallen. Opvallend waren de vele aanwezige kinderen - gele en roze hoofdtelefoontjes huppelden overal in het rond.

Het alternatieve festival is sinds de doorstart enkele jaren geleden bezig aan een succesverhaal. Het blijft een kleine speler die toch serieus mag concurreren met de grote festivalnamen. Opvallend waren ook The Van Jets, die er hun afscheidsconcert gaven.