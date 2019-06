VIDEO. Hevige modderstromen in Gelmen en Gelinden (ondanks werken om overlast tegen te gaan) Toon Royackers en Dirk Selis

10 juni 2019

19u12 26 Sint-Truiden Een zware stortbui heeft vandaag in de late namiddag voor modderstromen gezorgd in de Truiense deelgemeenten Gelmen en Gelinden. Tijdens de regenbuien stroomde de modder van de velden naar de lager gelegen straten. Onder meer bij taverne de Zwaan gleed de smurrie letterlijk de kelder in. Bizar: want zowel in Gelmen als Gelinden zijn pas werken uitgevoerd die de overlast juist moesten tegen gaan.

“Al bij al viel de bui zelfs nog mee", vindt buurtbewoner Bart Groven van Groot Gelmen. “Het was deze namiddag even kort maar krachtig. We zitten hier op het laagste gedeelte van het dorp, en dus komt al het water hier samen. Dat is in het verleden ook zo geweest. Maar tot voor de laatste wegenwerken stond hier bij ons in de straat een groot rooster, dat het meeste water opslokte. We snappen het ook niet, maar juist dat rooster hebben ze bij de laatste herinrichting enkele jaren geleden dicht gegooid. En nu hebben we dus weer grote problemen. De modder stroomde door de poort naar binnen. Niet alleen de straat, ook onze binnenkoer en de kelder zaten onder de troep. Had het nog tien minuten langer geduurd dan hadden we die modder ook in ons huis gehad.”

Wachtbekken functioneerde niet

Gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) van Sint-Truiden wil het probleem op de volgende gemeenteraad aankaarten. “Het wachtbekken in de Bosstraat functioneert helemaal niet. De weg die langs het wachtbekken ligt helt af naar de verkeerde zijde. Hierdoor laat het water het wachtbekken letterlijk en figuurlijk links liggen en stroomt het tot beneden in het dorp.” Zelfde verhaal in Gelinden waar ondanks de recente werken ook de modder door de straten en carports stroomde. “In Gelinden heeft men twee jaar gewerkt aan nieuwe riolering en wachtbekken,” aldus Moers. “Ook hier heeft het wachtbekken niet het verhoopt resultaat gegeven, integendeel zelfs. Gelinden Dorp heeft zwaar gehad en ook Akkerhof was weer ondergelopen. Het wachtbekken was half gevuld en de beek overvol. Studiebureaus zouden beter wat meer overleggen met de plaatselijke bewoners, die toen de werken bezig waren wezen op de tekortkomingen. “

Niet logisch

“Of er fouten gebeurd zijn bij de recente wegenwerken in Gelmen en Gelinden? Ik heb al een paar mensen opgebeld, onder meer van beheerder Fluvius,” zegt huidig schepen van openbare werken Ingrid Kempeneers. “Maar het is inderdaad niet logisch dat er na recente werkzaamheden zo een overlast kan ontstaan. Ik weet niet of er fouten gemaakt zijn, maar alleszins gaan we bekijken wat er tijdens die hevige stortbui gebeurd is, en waarom alles toch weer onder de modder zat. Want voor de buurtbewoners is dit inderdaad zeer vervelend.”

Vanavond kwamen er trouwens nog meer meldingen van wateroverlast binnen na bijkomende stortbuien. Zo liepen onder meer straten onder in Kerkom, in Heers, Alken, Muizen en Mechelen-Bovelingen.