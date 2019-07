VIDEO. 650 mensen zeggen STVV-belofte Mo Nitcheu (19) vaarwel: “Je leerde me in mezelf geloven” Marco Mariotti

13 juli 2019

19u52 99 Sint-Truiden De Sint Catharinakerk in Hasselt zat zaterdagmiddag stampvol voor de Afrikaanse uitvaartplechtigheid voor Mo Nitcheu. De 19-jarige STVV’er verongelukte vorig weekend samen met vier andere jongeren in Kortessem.

Een uitvaart om u tegen te zeggen. Honderden familieleden, vrienden en kennissen namen afscheid van Mo Nitcheu uit Sint-Truiden. Rond 11 uur startte de plechtigheid helemaal in Afrikaanse stijl. Livemuziek, emotionele speeches en veel applaus. Kippenvel en tranen bij zowat alle aanwezigen. Het bewijst hoe geliefd de jongeman was.

Veel talent

“Mo wist bijzonder goed wat hij wilde”, vertelde zijn papa. “Maar hij geloofde ook in de kracht van anderen. Hij had iets over zich hangen, en kon anderen raken. Een speciale jongen met veel talent, dat zag je al toen hij zes jaar was. Hij leefde altijd voor zijn doel en wist niet van ophouden. Het is verschrikkelijk, en woorden zijn niet genoeg.”

De man verwees ook naar het verdriet van de andere familieleden. “We moeten ook denken aan de andere families die ook hun geliefden verloren hebben. Zij hebben ook zoveel pijn, we voelen vandaag exact hetzelfde.”

Liefde van mijn leven

Volgens velen was Mo een familieman. Zijn vriendin Larissa Faedda had ook de moed om de volle kerk toe te spreken. “Met gebroken hart en verdriet ga ik hier mijn laatste brief voor jou voorlezen. Je bent mijn allerbeste vriend en liefde van m’n leven. Al één jaar lang mocht ik voelen wat echte liefde was. Je had een enorm groot hart en je deed er alles aan om mij gelukkig te maken. Voor iedereen deed je dat. Je deed vaak stoer tegen mij, maar van binnen was je zacht en lief. Telkens als ik me niet goed voelde, wilde je me opbeuren. Je was zo grappig.”

“Je geloofde in mij, terwijl ik niet eens in mezelf geloofde. Ik ga de dingen nu proberen waar maken voor jou. We nemen afscheid van een grote persoon die veel betekende. Onze grote voetbalster aan de hemel. Weet dat ik altijd van je zal blijven houden en er zal zijn voor je ouders en broertjes. Ze hebben er een grote zus bij.”

Nadien mocht ook STVV-kapitein Jordan Botaka het woord nemen. Hij werd vergezeld door alle ploegmakkers. Meer dan twintig jonge gebroken kerels aan het altaar. Er volgde een staande ovatie in de kerk. Na afloop werd Mo begraven in Sint-Truiden.