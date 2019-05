Vervroegde Verkiezingen op Hasp-O Stadsrand DSS

22 mei 2019

16u50 0 Sint-Truiden In aanloop naar de verkiezingen van komende zondag organiseerde Hasp-O Stadsrand (voorheen SOLV Campus Tuinbouw) woensdag 22 mei proefverkiezingen op school. Een ware oefening als voorbereiding op de praktijk.

De leerlingen van de derde graad werden met een oproepingsbrief opgeroepen om te gaan stemmen in een nagemaakt kiesbureau. Zelfs het rode potlood was in elk van de drie stemhokjes aanwezig! Ook bijzitters mochten niet ontbreken. Zo werd er uit elke klas een leerling opgeroepen om te fungeren als voorzitter, bijzitter of teller.

“In de lessen werd afgelopen week aandacht besteed aan de verkiezingen. De leerlingen leerden hoe ze moesten stemmen, welke politieke partijen er zijn en hoe een regering gevormd wordt. Om de leerlingen dit ook in de praktijk te laten uitvoeren, organiseerden de leerkrachten daarom verkiezingen. De leerlingen konden stemmen op de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de leden van het Vlaams Parlement” zegt directeur Lieve Nackom.

Voor de telling van donderdag 23 mei werden er ook een aantal leerlingen geselecteerd. Wat de uitslag zal zijn, zal pas volgende week bekend gemaakt worden aan de leerlingen.