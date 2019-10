Vernieuwde ALDI in Kattenstraat opent woensdag Dirk Selis

22 oktober 2019

15u21 0 Sint-Truiden Woensdag opent de volledig vernieuwde ALDI aan de Kattenstraat in Sint-Truiden feestelijk de deuren. Volgens de supermarkt kan de klant er aangenamer winkelen en ligt de nadruk meer op verse producten zoals brood, groenten en fruit. “De typische ALDI-formule met z’n lage prijzen blijft behouden”, klinkt het.

De winkel is zo’n negen maanden gesloten geweest voor renovatie- en uitbreidingswerken en is nu helemaal ingericht volgens het allernieuwste ALDI-winkelconcept. De winkel werd aanzienlijk uitgebreid en heeft een verkoopoppervlakte van 1.200 m². Daarnaast is de nieuwe winkel op palen gebouwd. Dat wil zeggen dat er een ruime parking voorzien is op het gelijkvloers van het gebouw en dat de winkel zich boven de parking bevindt, op de eerste verdieping. Er werd ook aandacht besteed aan het duurzame aspect door de installatie van een warmterecuperatiesysteem, een volledig LED-verlichtingssysteem, zonnepanelen en een systeem voor recuperatie van regenwater. Verder is er vanaf nu aan deze winkel ook een Renmans-beenhouwerij verbonden.

450 winkels omgevormd

“Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale ALDI er in de toekomst uit”, zegt Patrick Berghmans, Managing Director van de regionale hoofdzetel ALDI Heusden-Zolder. “Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.” De ombouw van de winkel in Sint-Truiden maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden over een periode van anderhalf jaar alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. In 2018 alleen al gaat het om 167 winkels. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst. Voor de volledige moderniseringsoperatie, de grootste investering ooit voor ALDI België, trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers.