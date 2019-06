Verkeersveiligheid Binnenstad blijft voor politieke turbulentie zorgen: Evaluatie Zone 30 komt dinsdag op gemeentelijke raadscommissie Dirk Selis

03 juni 2019

10u14 0 Sint-Truiden “De verkeersveiligheid in onze binnenstad is voor ons als voltallig gemeentebestuur een prioriteit, maar we willen ook dat er draagvlak is voor de maatregelen die we nemen. Daarom heb ik voorgesteld om van de uitbreiding van zone 30 in de binnenstad eerst een proefproject te maken. Dat gaan we eerst grondig evalueren alvorens we een definitieve beslissing nemen,” zei burgemeester Veerle Heeren vorige zomer. Die evaluatie lijkt er nu morgen dan toch te komen.

“Wat is er nu van?” vraagt raadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) zich af. “De gemeenteraad en de bevolking hebben nu toch stilaan recht op de waarheid en op een duidelijke situatie. Het desbetreffende reglement is binnenkort bijna 1,5 jaar geleden gestemd in de gemeenteraad en de schilderingen op de grond en de daarbij horende verkeersborden zijn binnenkort bijna 1 jaar oud. Misschien, zeker voor een gedeelte, nutteloze kosten als er uiteindelijk geopteerd wordt om minder straten in aanmerking te laten komen. En de wettelijkheid? Strikt genomen mag de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken verbaliseren op basis van de aangebrachte verkeerssignalisatie. Komt er een evaluatie of niet? Ofwel doet het college van burgemeester en schepenen een nieuw voorstel aan de gemeenteraad, ofwel wordt alles in de oude toestand hersteld. Wij willen het systeem aanpassen met minder straten, die in aanmerking komen en aan de scholen een stap verder durven gaan, te weten een verbod op het autoverkeer bij het begin en het einde van de schooltijd. Goed voor het klimaat en de verkeersveiligheid en tegen de luchtvervuiling” besluit Vandenhove.

Raadscommissie

“Als de heer Vandenhove zijn emails en agenda raadpleegt, zal hij kunnen vaststellen dat hij dinsdag op een raadscommissie verwacht wordt, al waar de zone 30 zal worden besproken en toegelicht. Eventuele input van gemeenteraadsleden nemen we dan graag mee alvorens het plan definitief goed te keuren. We gaan niet over één nacht ijs, betrekken iedereen voor een breed draagvlak, ook de oppositie, jammer dat Sp.a dan alweer op voorhand zuur en negatief reageert” reageert eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA)