Vergeet de Gumballrace, hier is de Volvorace: “Wie een snelheidsovertreding begaat, wordt gediskwalificeerd” Dirk Selis

21 augustus 2019

13u16 0 Sint-Truiden Een autorace waarbij je 1.283 km aflegt in twee dagen en half: het klinkt als een haalbare kaart. Maar wat als je likes moet inzamelen via sociale media, vooraleer je je weg mag vervolgen? Dat ondervinden drie teams de komende dagen. In het kader van de ‘Clash of the Volvo’s’ zetten ze koers naar Göteborg. Daar trakteert de Volvotop – geprikkeld door de Limburgse campagne – de deelnemers op een exclusieve rondleiding.

In de Gumballrace racen de deelnemers met dure, opgefokte wagens om ter snelst door Europa. In amper zes dagen moeten de wagens een afstand van 5.000 km afleggen. De autoriteiten proberen ieder jaar de snelheidsduivels te stoppen met boetes en celstraffen. Daar hebben enkele Limburgse Volvodealers iets op gevonden. Celis (Sint-Truiden/Hasselt), Rutten (Hechtel-Eksel/Diest) en Jacobs (Genk/Dilsen-Stokkem) lanceren nu de Clash of the Volvo’s. Het vooruitzicht? Een avontuurlijke roadtrip naar Zweden. “Alle auto’s zijn uitgerust met een GPS-tracker. Wie een snelheidsovertreding begaat, wordt gediskwalificeerd.” Uit de 130 inzendingen selecteerde elke vestiging vervolgens zijn eigen team. Volvo Celis geeft het jeugdig geweld, genaamd Jan Pirard en Jordi Coppers, een kans. De familie Delanghe vertegenwoordigt Volvo Rutten. En Volvo Jacobs kiest voor ondernemer Ludwig Stevens en Sandra Tits.

Veilige reis

Feesten als de beesten, met de duurste champagnes en sigaren die worden aangestoken met echt geld. Zolang je maar indruk maakt en anderen kan overtreffen. Zuipen en netwerken, zo is Gumball. Wat mogen we van de Volvorace verwachten? “Oh neen, niets van dat alles. Ik ben al jarenlang een echte Volvofan”, aldus Ludwig Stevens. “Bovendien heb ik voor mijn werk al meer dan een miljoen kilometers op de baan versleten, waardoor ik durf te stellen dat ik een ervaren chauffeur ben. Voeg daaraan toe dat Sandra en ik graag autovakanties maken, en het plaatje is compleet.” Ook in de uitdaging hebben ze alle vertrouwen: “Ik heb een brede kennissen- en vriendenkring in het dagelijks leven én op sociale media. Hopelijk helpen zij ons aan de nodige likes om als eerste in Göteborg aan te komen”, vertelt Ludwig. “We hopen een geweldige reiservaring op te doen en gaan de uitdaging aan om op een veilige manier de wedstrijd te winnen”, vult Sandra Tits aan.

Finishlijn aan Volvo-hoofdkwartier

De drie teams moeten tussen woensdag 21 augustus 11 uur en vrijdag 23 augustus 14.30 uur 1.283 km afleggen, met de innovatieve dronecampus Droneport in Sint-Truiden als startpunt en de Volvofabriek in Göteborg als eindbestemming. Om hun doel te bereiken, krijgen ze een Volvo 90-reeks en een reisbudget ter beschikking. “Toen onze wedstrijd het hoofdkwartier in Zweden ter ore kwam, reageerde de Volvotop enthousiast. Daarom besloten ze prompt om iedereen na de finish exclusief te ontvangen en rond te leiden in de Volvofabriek in Göteborg. De winnaars slapen bovendien in een luxueuze hotelsuite”, aldus een fiere Kevin Van Ryckeghem, vestigingsmanager Volvo Rutten.

Likes verzamelen in plaats van brandstof te tanken

Een aanlokkelijke gedachte, die echter niet mag aanzetten tot roekeloos rijgedrag. Daarom dokterden de initiatiefnemers een ingenieus systeem uit. “De race bestaat uit zes etappes”, legt Roel Vanden Boer, zaakvoerder van Volvo Celis uit. “Aan de start van elke etappe krijgt elk team te horen hoeveel kilometer het mag afleggen. Die kilometers vergaren ze door nieuwtjes, foto’s, filmpjes... te posten op hun persoonlijke sociale mediakanalen en daar zoveel mogelijk likes op te verzamelen. Tussendoor krijgen de deelnemers opdrachten waarmee ze extra kilometers kunnen verdienen of verliezen. Snelheid is in deze race dus niet van belang.”