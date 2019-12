Verenigingen kunnen tot eind 2020 in Oud Atheneum blijven Stad Sint-Truiden denkt eraan om kerkgebouwen in te zetten om verenigingen te gaan huisvesten Dirk Selis

03 december 2019

11u38 0 Sint-Truiden De verenigingen in het Oud Atheneum kunnen er nog tot eind 2020 hun activiteiten verder zetten. Dat is een jaar langer dan oorspronkelijk was voorzien. Hiermee maakt het stadsbestuur van Sint-Truiden een einde aan de onzekerheid waarin de verenigingen verkeerden.

Een jaar geleden kregen de verenigingen van het Oud Atheneum het nieuws dat ze tot eind 2019 in het gebouw konden verblijven. Deze termijn wordt nu met een jaar verlengd. “Om iedereen de best mogelijke oplossing te bieden en de garantie te geven dat de activiteiten kunnen worden voortgezet, houden we het Oud Atheneum nog een jaar langer open. De verenigingen kunnen er dus tot eind 2020 aan dezelfde voorwaarden als vandaag verblijven”, zegt schepen van Gebouwen Hilde Vautmans (Open Vld).

Kerken

Ondertussen zoekt het stadsbestuur samen met verenigingen verder naar een alternatief. Zo zijn er voor de meeste verenigingen meerdere mogelijkheden in het cultuurcentrum de Bogaard, de Gazo, de voormalige Sint-Ritaschool, de nieuwe ontmoetingscentra in Zepperen, Runkelen en Halmaal, diverse erfgoedpanden, niet-prioritaire kerkgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen en scholen. “Wij doen ons uiterste best om voor de verenigingen van het Oud Atheneum in de loop van volgend jaar een nieuw onderkomen te zoeken. We plannen begin 2020 daarom opnieuw een persoonlijk gesprek hierover met hen”, besluit Vautmans.