Verdi opent ‘bubbelbalkon’ op Grote Markt Sint-Truiden: “Kleinschaligheid troef!” Dirk Selis

03 juni 2020

13u39 0 Sint-Truiden Terwijl de Veiligheidsraad zich buigt over de versoepeling van nieuwe maatregelen en de heropening van de horeca is het voor horeca-uitbaters niet alleen afwachten maar ook anticiperen en druk doorwerken om klaar te zijn tegen maandag 8 juni.

Zo ook op de gezellige Grote Markt van Sint-Truiden waar Taverne Verdi zich volop warmloopt voor een veilige opstart na 12 lange weken in lockdown. Een ‘bubbelbalkon’ om veilig te genieten in je eigen bubbel is één van de nieuwigheden. “Dat het een heel andere manier van werken zal zijn is zeker. We gaan werken met digitale menukaarten, nemen extra maatregelen naar hygiëne en onze plaatsen zijn nu al zo uitgetekend zodat er veilige afstanden zijn tussen onze bezoekers. We hopen ook dat onze vraag naar bijzondere uitbreiding van de terraszone deze week nog een ‘GO’ krijgt van het stadsbestuur”, steekt uitbater Koen Francis van wal.

Digitale menukaarten met naamregistratie

“Deze crisis leert ons dat digitaliseren ons kan helpen”, gaat Francis verder. “Daarom hebben we onze menukaart in een ‘app’ laten gieten. Via een QR-code op onze tafels is die opvraagbaar voor elke smartphone. De verplichte registratie van onze aanwezigen die gevraagd wordt van de overheid gebeurt ook via de app van onze digitale menukaarten. Zo kan alles ‘coronaproof’ besteld en geregistreerd worden. En als dit te moeilijk is wordt er natuurlijk een handje geholpen met onze eigen ontsmette tablet.

Bubbelbalkon: kleinschaligheid en veiligheid troef

Meer ruimte op onze terrassen en tussen de tafeltjes is een must. Niet alleen om de wettelijke verplichting, maar ook omdat klanten hunkeren naar een veilige horecabeleving. “Een glas drinken in een druk stadscentrum moet vooral genieten in alle comfort én veiligheid zijn. We merken dat steeds meer consumenten kiezen voor kleinschaligheid, omdat er nog angst heerst om in massa’s terecht te komen. Daarom gaan we ook alle mogelijke ruimtes optimaal gebruiken. Op dit ogenblik turnen we ons onbenut balkon om tot een heus ‘bubbelbalkon’. Dit is zowat het mooiste terras met uitzicht over de hele Grote Markt en zicht op het Stadhuis. Hier is het absoluut veilig genieten, apart met je bubbel van 2 of met je bubbel van 4 personen, veilig afgeschermd. Verdi with a view, zou ik zeggen.” knipoogt Koen Francis. “Dit bubbelbalkon kan enkel telefonisch gereserveerd worden. En bij bestelling van een ‘flesje bubbels’ worden er ook gratis bubbelhapjes op dit bubbelbalkon gegeven.”

Meer ruimte, extra hygiënemaatregelen en uitgebreide openingsuren

Naast de verplichte veiligheidsmaatregelen zal er nog extra worden ingezet om het onze klanten zo veilig en hygiënisch mogelijk te maken. Zo hebben we met enkele collega-horecabazen een Limburgse firma onder de arm genomen die al onze klinken van deuren zullen behandelen met een ontsmettende coating. We willen niets aan het toeval overlaten. “We kijken ook reikhalzend uit naar het resultaat van de overleggen die we hadden met het stadsbestuur. Constructieve voorstellen die we deden om onze terraszone op de Grote Markt te vergroten en te verbeteren om zo alles nog veiliger te maken. Ook de steunmaatregelen die klaarliggen en de Truiense horecabon, daar kunnen we alleen maar onze schouders onder zetten. Allicht gaat hier lokaal pas witte rook zijn na de volledige info van de Nationale Veiligheidsraad. Maar wij zijn er alvast klaar voor”, besluit Francis.