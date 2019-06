Verborgen parel van Haspengouw groeit al 20 jaar met 20% knikladers: “Het Favoriete speelgoed van Mark Coucke en Roland Duchâtelet” Dirk Selis

21 juni 2019

10u09 0 Sint-Truiden Sint-Truiden staat vooral bekend omwille van haar fruit, voetbalclub en Grote Markt. Maar de Truiense economie herbergt nog een andere (verborgen) parel: Avant Machinery realiseert met 15 medewerkers 12 miljoen euro omzet met de verkoop en verhuur van… knikladers. Nu beukt het groeibedrijf de deur open naar de landbouw en de zware bouw, met de lancering van de grootste Avant-kniklader uit de geschiedenis én een nieuw gamma aan compacte Japanse tractoren (Yanmar).

Tenzij je in de tuin- en klinkeraanleg, bouwsector of paardenwereld actief bent, heb je allicht geen flauw idee wat een kniklader is. Wel, een compacte en wendbare machine dus, die heel wat mensen ontlast van zware en tijdsintensieve (handen)arbeid. En multifunctioneel bovendien, aangezien je meer dan 200 verschillende werktuigen aan de hefarm kan bevestigen. Je kan er mee maaien, grond verzetten, stallen uitmesten, sneeuw ruimen, …

In de garage van Duchâtelet en Coucke

Het Finse AVANT is wereldwijd het populairste knikladermerk. Zelfs Marc Coucke en Roland Duchâtelet hebben er eentje: in respectievelijk Pairi Daiza en op Stayen. Het geheim schuilt in de opbouw van deze machines: het laag zwaartepunt in combinatie met een star knikpunt maakt van AVANT de meest stabiele, lichte en wendbare kniklader in zijn segment. Avant Machinery verdeelt de typische groene machines exclusief in de Benelux. “We zijn uitgesproken marktleider”, vertelt zaakvoerder Tom Raepers. “Bovendien groeit ons familiebedrijf jaar na jaar met 20%. De voorbije 20 jaar hebben we in totaal zo’n 5.000 machines verkocht.”

Ontsnappen uit het peloton

Maar… “Meerijden in het peloton is niet genoeg, we proberen altijd een ontsnapping te forceren”, vindt Tom. Daarom beukt Avant Machinery nu de deur open naar nieuwe markten, met name de bouwsector en de landbouw. “Enerzijds lanceren we de nieuwe Avant 800-serie,” aldus de zaakvoerder van Avant Machinery. “Dat is de grootste en sterkste kniklader uit de geschiedenis van AVANT, met bijna 2 ton hefvermogen en een hefhoogte van 3,5 meter.” Anderzijds verdelen de Truienaars voortaan de compacte tractoren van het Japanse merk Yanmar exclusief in België en Luxemburg. Met dit type tractoren kan je grotere oppervlaktes en terreinen frezen en onderhouden: “De overburen van STVV hebben ons geïnspireerd. Zij werken ook graag samen met Japanners (lacht). Alle gekheid op een stokje: we geloven enorm in dit merk, om twee redenen. Allereerst zijn de Japanse tractoren complementair aan ons huidige aanbod. Een Yanmar bestrijkt grote oppervlaktes, terwijl een Avant flexibel is. Bovendien situeert het merk zich – net zoals Avant – in het hogere segment. De afwerking van de tractoren doet denken aan een auto, met zachte materialen en onderdelen die naadloos op elkaar aansluiten. Onze ambitie is glashelder: op korte termijn een netwerk van Yanmar-dealers uitbouwen dat België en Luxemburg dekt.”