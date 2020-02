Verbod om Stadspark, Speelhofdomein en Vesten te betreden vanaf zondagochtend 9u.00 Dirk Selis

07 februari 2020

14u41 0 Sint-Truiden Storm Ciara trekt op zondag 9 februari 2020 door ons land. Het KMI voorspelt voor die dag hevig stormweer met rukwinden die kunnen oplopen tot 100 en zelfs 120 kilometer per uur.

Uit voorzorgsmaatregel voor het aangekondigde stormweer heeft burgemeester Veerle Heeren beslist om de toegang tot het stadspark, ’t Speelhof en de vesten aanstaande zondag vanaf 9u tot nader order te sluiten. Er wordt daarnaast gevraagd om geen auto’s onder bomen te parkeren. Burgers worden ook aangeraden om de borden ‘niet betreden bij storm’ in bosrijke omgevingen te respecteren en een extra oogje in het zeil te houden voor wie kwetsbaar en hulpbehoevend is.