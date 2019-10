Velmse Oppenheimers tevreden over 17de Oktoberfeest Dirk Selis

15 oktober 2019

10u07 0 Sint-Truiden Het was volle bak in de parochiezaal te Velm voor de 17de editie van het Oppenheimers Oktoberfeest. De onvolprezen blaaskapel uit Haspengouw blikt trots en tevreden terug op hun geslaagd evenement.

“Van heinde en ver kwamen ze om deel te nemen aan het grandioze en meest authentieke Oktoberfeest van Limburg”, vertelt dirigent Francis Masure. “Zelfs een volledige bus uit het Gentse met fans van de blaaskapel tekenden present, en Gentenaars, dat is algemeen geweten, weten iets van feesten af. Het was dan ook weer een prachtig programma in de fraai versierde zaal in Velm. We zijn toch steeds enkele dagen bezig om de parochiezaal om te toveren in een gezellige ‘Oktoberfesthalle’, en de reacties zijn dan ook altijd lovend. Ik was ook zeer tevreden over de ‘Kemp’ner Musikanten’. Deze blaaskapel uit Tielen staat bekend als één van de beste van België en bracht dan ook muziek van de bovenste plank. De Oppenheimers zelf stonden garant voor heel veel ambiance, en als slot mocht het gerenommeerde tirolerorkest Mountain Sound het beste van zichzelf geven. Kortom een geslaagd Oktoberfeest.”

Vlekkeloos

De typische Duitse ‘Oktoberfest’ gerechten Casslerrib en de ‘Käse und shinkeplatte’ vlogen als zoete broodjes de keuken uit, waar de Oppenheimerdames zich uitsloofden om alles vlekkeloos te laten verlopen. “Alle bestuursleden zijn dan ook uitermate dankbaar en tevreden dat we deze organisatie met eigen mensen op de wereld krijgen, en op die manier het Oppenheimer Oktoberfeest gratis kunnen aanbieden aan onze fans”, besluit voorzitter Willy Bollinne.