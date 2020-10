Velen wachtten tevergeefs op die extra middenvelder bij STVV Filip Kevers

07 oktober 2020

16u33 0 Sint-Truiden STVV liet Tarik Baltic vertrekken, een middenvelder waarvan veel werd verwacht, maar het nooit schopte tot de eerste ploeg. Intussen is Bezus nog altijd niet vervangen. Iedereen verwachtte de laatste dag van de mercato daarom nog een inkomende transfer voor die positie. Niet dus.

Het kan verkeren. Terwijl STVV 18-jarige beloften als Castro Montes en Busie (via Charleroi naar Parma) -we weten intussen wat die kunnen- van de hand deed, haalde de club in diezelfde periode ‘grote’ beloften binnen waarrond het muisstil werd. Eén van hen is Tarik Baltic. Club en speler besloten nu om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Een mismatch dus. Op zich niet zo uitzonderlijk, het gebeurt overal. Maar Baltic, weggehaald bij Troyes werd in de zomer van 2019 op Stayen wel aangekondigd als veelbelovend, een dribbelkont met neus voor goals, het grootste jonge talent van Bosnië-Herzegovina.

“De club dankt Baltic voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière”, luidt de korte maar krachtige reactie van de club deze week. En dat terwijl iedereen zat te wachten, niet op een aftocht van nog een middenvelder, maar wel op de komst van eentje. Want laat het duidelijk zijn. Het Truiense middenveld blinkt uit in een gebrek aan creativiteit op die positie. Zijn we verrast? Neen, voorzitter David Meekers had tijdens de mercato al een tip van de sluier opgelicht. “Ik ga er van uit dat er niks meer bijkomt”, zei hij toen. Niet helemaal juist trouwens, want Vagiannidis werd nog gehaald. Hij wees daarbij ook op Steve De Ridder die nog uit blessure terugkeren. “Die brengt de ploeg op dat vlak toch iets extra bij”, zei hij nog.

Iets extra? Maar of dat genoeg is.... Je hoeft geen voetbalkenner te zijn om te weten dat het toch veel druk leggen is bij De Ridder, intussen toch ook al 33, en jawel blessuregevoelig. Bovendien, als club al je eieren in één korf leggen, is sowieso gevaarlijk. Maar goed. Kevin Muscat lijkt er niet zwaar aan te tillen. “Het heeft geen zin om me te focussen op wat we niet hebben of wie er niet is. Ik focus me liever op de spelers die er wel zijn. De rest is verloren energie. En energie verliezen, kunnen we ons in onze situatie niet permitteren. Ik heb alle vertrouwen in mijn groep. Harder werken, slimmer zijn en goed spelen.... daar komt het op aan”, herhaalde die al meermaals.