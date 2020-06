VCST in Sint-Truiden wil 171 banen schrappen: “Het belooft een hete zomer te worden” Dirk Selis

03 juni 2020

14u05 32 Sint-Truiden VCST Industrial Products, dat tandwielen en andere auto-onderdelen maakt in Sint-Truiden, wil 171 van de 427 banen schrappen. Dat meldt het bedrijf zelf. De vakbonden zijn niet te spreken dat het nieuws al is uitgelekt via een persbericht terwijl de ondernemingsraad nog volop aan de gang was.



De directies van VCST Industrial Products en dochter STC willen de activiteiten terugschroeven en inzetten op automatisering en digitalisering, in de hoop ze weer winstgevend te maken. VCST en STC maken deel uit van de BMT Groep, die de Limburgse fabriek in 2016 overnam van investeringsmaatschappij Gimv en andere aandeelhouders. In een persbericht verwijst het bedrijf naar de afgenomen volumes, “mede veroorzaakt door het feit dat het traditioneel wagenbezit aan het veranderen is”. Dalende volumes gekoppeld aan de evolutie in de elektrische aandrijftechnologie hebben een negatieve impact op de productie van tandwielen, luidt het.

Doortastende structurele maatregelen



Er zijn de laatste jaren al inspanningen geleverd om de kosten te drukken, zegt het bedrijf, maar die zijn niet voldoende. “Om de toekomst van de activiteit op lange termijn te kunnen bestendigen, moeten wij veel verder gaan en doortastende structurele maatregelen nemen”, verklaart Didier Westphalen, Plant Manager. De procedure-Renault voor collectieve ontslagen is opgestart. Dat betekent dat directie en vakbonden nu gaan overleggen over de plannen. Dat kan enkele weken duren, zegt het bedrijf.”

Hete zomer



“Het is een schande dat VCST haar plannen om die banen te schrappen al via een persbericht liet uitlekken, terwijl de ondernemingsraad nog volop aan de gang was”, zegt Raf Del Cero, vakbondssecretaris voor ABVV- metaal in Limburg.”We gaan nu de mensen in alle sereniteit inlichten en binnen het gemeenschappelijks vakbondsfront overleggen welke acties we gaan ondernemen. Maar wees gerust, we gaan ons niet laten doen. Het belooft een hete zomer te worden.”