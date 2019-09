Vastgoedmakelaar Ed Somers schenkt klare wijn in bouwproject binnenstad: “Geen doorsteek en geen extra retail in Luikerstraat’ Dirk Selis

03 september 2019

16u32 0 Sint-Truiden “Ten laatste begin november slingert de sloophamer de voormalige gebouwen van ‘De Broeders” tegen de vlakte. De sloopvergunning is in de maand juli van dit jaar aangevraagd bij de stad Sint-Truiden. Aansluitend zal het archeologisch vooronderzoek starten”, zegt vastgoedmakelaar Ed Somers van Vestio aan deze krant.

In september 2017 nam de eerste graad van KCST, nu ondertussen herdoopt tot Hasp-O haar intrek in de campus Plankstraat. Daarmee kwam een einde aan 132 jaar onderwijs in de gebouwen van het toenmalige Sint-Trudo-instituut beter bekend als ‘de Broeders’. Sindsdien wordt er in de Trudostad druk gespeculeerd over wat er dan in de plaats zal komen. Komt er een bijkomend handelscentrum? Komt er een doorsteek in de Luikerstraat en waar? Vastgoedmakelaar Ed Somers van Vestio die samen met Rudi Gilen van Gilen Woonprojecten de site zal ontwikkelen schenkt vandaag klare wijn.

Geen doorsteek naar Luikerstraat

“ De projectsite omvat de huidige terreinen van de Broederschool en de parking aan de Ridderstraat uitkomend aan het Heilig Hartplein”, licht Ed Somers toe. “Bij de bouwaanvraag van het project zal door de ontwikkelaar Gilen & Vestio geen doorsteek voorzien worden van het project naar de Luikerstraat. Er is ook geen sprake van een onteigeningsbesluit in het huidige RUP op een aantal panden in de Luikerstraat om deze doorsteek te realiseren. Oorspronkelijk stond dit wel in het RUP maar na klachten hierover is dit onteigeningsbesluit geschrapt. Het is zelfs zo dat Rudi Gilen destijds zelf een bezwaar heeft ingediend tegen deze mogelijke onteigening tijdens het openbaar onderzoek bij de opmaak van het RUP.” Opmerkelijk, want ondernemer Michel Neven, eigenaar van één van de panden die door de komst van de doorsteek onteigend zou worden, trok naar de raad van state om te protesteren.

Geen bijkomende retail in de binnenstad

“Ik wil altijd met de heer Neven aan tafel gaan zitten, maar ik kan hem geruststellen, er komt simpelweg geen doorsteek. Verder hebben we ervoor gekozen om ook geen retail te voorzien in het project. Na een marktbevraging bij enkele gespecialiseerde kantoren in retail, zoals het gerenommeerde Cushman & Wakefield is het duidelijk dat er in Sint-Truiden op dit ogenblik geen plaats is voor extra 4000m2 retail. Het zou een verplaatsing teweeg brengen van het winkelgebeuren wat de rest van de binnenstad niet ten goede zou komen. Ik denk hierbij aan het Project Julianus in Tongeren. We gaan dus voluit voor een woonproject met veel groen en open ruimte. Er zullen drie doorsteken gerealiseerd worden via de Ridderstraat, De Schepen Dejonghstraat en het Heilig Hartplein. Op het gelijkvloerse niveau zullen er ook enkele kantoor en praktijkruimtes worden voorzien. Meer bepaald voor advocaten, notarissen en tandartsen. We zetten volop in op de nieuwe mobiliteit door het ter beschikking stellen van elektrische deelwagens en deelfietsen. De effectieve werken starten in het voorjaar van 2020 afhankelijk van het vergunningstraject uiteraard”, besluit Somers.