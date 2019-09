Vandalen proberen ‘superflitspaal’ Lidar in brand te steken Toon Royackers

13u15 0 Sint-Truiden Vandalen hebben afgelopen nacht geprobeerd de ‘superflitspaal’ Lidar langs de Luikersteenweg in Sint-Truiden in brand te steken. De daders overgoten het toestel met benzine en staken hem vervolgens in vuur.

Erg brandbaar bleek de flitspaal echter niet, al raakte hij wel deels zwart geblakerd. De ‘Lidar’ is een verplaatsbare paal die anders dan klassieke palen met lasertechnologie flitst. Hij was eerder al ingezet op andere locaties in de politiezone Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. Of de vandalen die afgelopen nacht toesloegen zelf geflitst waren, is nog niet duidelijk. De politie is wel met een onderzoek gestart.