Vallende appelen herleiden twee auto’s tot schroot Dirk Selis

21 oktober 2019

18u39 8 Sint-Truiden Waar je in het noorden van Limburg moet opletten voor overstekende everzwijnen, blijft het in de fruitstreek oppassen voor appels en peren. Een tractor met aanhangwagen verloor een tiental kisten met appelen op de Expressweg in Zepperen. Twee auto’s die uit de tegenovergestelde richting kwamen, konden de kisten niet meer ontwijken en zijn nu enkel nog goed voor het schroot.

Een van de inzittenden van de auto’s is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De tractor is doorgereden en later door de politie tegengehouden. “Ik kwam net van het ziekenhuis met mijn man in het gips, en dan gebeurt dit. We konden niet meer uitwijken en plots vielen honderden appels op onze auto”, vertelde de erg geschrokken vrouwelijke bestuurder.