Vakbonden niet enthousiast over nieuwe CEO Punch Powertrain: “Rendabele groei en wereldwijde expansie? Laat me niet lachen” Dirk Selis

07 oktober 2019

13u08 1 Sint-Truiden Punch Powertrain, de wereldwijde leverancier van aandrijfsystemen en transmissietechnologie voor de automobielindustrie, heeft Jorge Solis met onmiddellijke ingang aangesteld als nieuwe CEO. Solis treedt tegelijkertijd toe tot de raad van bestuur van de onderneming. “Rendabele groei en wereldwijde expansie? Laat me niet lachen”, reageert Raf Dal Cero van het ABVV.

De man zal zijn werk hebben, want het bedrijf verkeert in zeer zwaar weer. De directie van Punch Powertrain in Sint-Truiden had eind september nog eens 120 ontslagen aangekondigd. In totaal verdwijnen er zo 308 jobs. De 120 ontslagen – 32 arbeiders en 88 bedienden – vallen binnen de R&D-afdeling en de ondersteunende diensten. Eerder kondigde de directie al de intentie tot collectief ontslag van 172 arbeiders en 16 bedienden in de Operations-afdeling aan. Momenteel zijn bij Punch Powertrain in Sint-Truiden 1.008 mensen werkzaam, van wie 473 arbeiders en 535 bedienden.

Wat gaat die man hier komen doen? Rendabele groei en wereldwijde expansie? Laat me niet lachen. Maar goed, ik wacht mijn gesprek met hem af Vakbondsman Raf Dal Cero (ABVV)

“Minste van mijn zorgen”

Jorge Solis is op dit moment aangesteld op het bedrijf over te nemen als CEO. “We zijn verheugd Jorge Solis als onze CEO te kunnen aanstellen om deze opmerkelijke onderneming verder te zetten”, zegt Xiong Xuqiang, voorzitter van de raad van bestuur van Punch Powertrain. De vakbonden daarentegen reageren minder enthousiast: “Ik heb hem vluchtig even zien passeren, maar eerlijk gezegd is zijn komst nu het minste van mijn zorgen”, reageert vakbondsman Raf Dal Cero (ABVV). “We zijn nog volop in consultatieronde, om te kijken welk sociaal plan er op tafel komt voor onze mensen. En we hebben tijd, hé. Beter geen plan, dan een slecht plan. Want het geduld om tot een zachte oplossing te komen geraakt stilaan op. En dan wordt het een harde dobber. Kijk, ik begrijp dat er na het overlijden van Cor van Otterloo (de voormalige CEO, red.) een procedure in gang is gezet om een nieuwe CEO aan te trekken. En die procedure is nu afgelopen. Maar wat gaat die man hier komen doen? Rendabele groei en wereldwijde expansie? Laat me niet lachen. Maar goed, ik wacht mijn gesprek met hem af.”

Marketing Coördinator Olga Frantseva legt uit wat Solis precies aan de situatie gaat veranderen: “In zijn eerste weken zal onze nieuwe CEO zich richten op een introductie binnen de onderneming, overleg met de stakeholders en zal hij grondig kennis nemen van de strategie.”

Ervaring

“Zijn bijna drie decennia aan commerciële en operationele ervaring, verworven in verschillende rollen binnen de globale automobielindustrie, zijn brede vakkennis van de industrie, alsook zijn specifieke kennis van de regio’s waar Punch Powertrain actief is, sprongen er meteen uit in vergelijking met de andere sterke kandidaten, die door de raad van bestuur in overweging werden genomen. Graag wil ik ons directielid Barend Braaksma bedanken voor zijn ondersteuning als CEO ad interim tijdens de afgelopen maanden, volgend op het plotse overlijden van onze voormalige CEO, Cor van Otterloo. Nu het team onder leiding van Jorge kan voortgaan, voorzien we een sterke gedrevenheid om meerwaarde voor onze klanten te creëren en dit in combinatie met een verhoogde productiviteit doorheen de verscheidene activiteiten van Punch Powertrain”, voegt Xiong Xuqiang toe.

Wie is Jorge Solis?

Solis heeft een diploma burgerlijk ingenieur behaald aan de universiteit ITESM in Mexico. Met zijn 25 jaar wereldwijde ervaring heeft hij een sterke reputatie opgebouwd in innovatie binnen de automobielindustrie en geïntegreerde toeleveringsketens. Jorge komt van het Belgische WABCO Vehicle Control Systems waar hij de functie van President van de Truck, Bus en Car Original Equipment Manufacturers Division en Executive Officer bekleedde. Hij was ook meer dan 4 jaar lid van de raad van bestuur van WABCO India Ltd. Voor hij zijn carrière startte bij WABCO in 2010, was Solis vanaf 1995 werkzaam op hoog niveau in verschillende operationele en transformerende functies in de Valeo Group en werkte hij zowel in Frankrijk, de Verenigde Staten als Mexico.