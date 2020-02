Vakbonden halen slag thuis aan onderhandelingstafel: Aantal ontslagen Punch teruggebracht tot 138 Dirk Selis

11 februari 2020

12u07 0 Sint-Truiden Bij het Truiense Punch Powertrain, de producent van versnellingsbakken zullen begin maart 138 naakte ontslagen vallen en geen 308. “Het sociaal akkoord werd gisteren na zeven maanden onderhandelen goedgekeurd”, vertelt vakbondsman Raf Dal Cero van ABVV Metaal.

“Het sociaal plan werd maandag aan de werknemers voorgelegd en zij keurden het met een meerderheid van 75 procent goed. Zo wordt het aantal ontslagen beperkt tot 138, waarvan 115 arbeiders en 23 bedienden”, weet vakbondsman Raf Dal Cero van ABVV Metaal. De vakbonden hebben een premie onderhandeld voor gedwongen ontslagen en voor een aantal functies die vrijwillig vertrekken. Daarnaast kunnen werknemers vanaf 58 jaar gebruikmaken van het SWT-stelsel met bijbetaling door de werkgever. Voor blijvende werknemers die al lange tijd moesten stempelen, is er een cao 90 zonder loonverlies.

Punch Powertrain kondigde vorig jaar nog het ontslag aan van 308 van de ruim 1.000 werknemers. Een eerste schok kwam eind augustus 2019. In een bijzonder ondernemingsraad werd beslist om 172 arbeiders en 16 bedienden te ontslaan. Nog geen maand later volgende een tweede bijzondere ondernemingsraad waar werd aangekondigd om van nog eens 32 arbeiders en deze keer 88 bedienden afscheid te nemen. Zo kwam het totaal op 308.

Eind 2023

Het akkoord geldt tot eind 2023, waardoor de mensen werkzekerheid naar de toekomst toe krijgen. “De mensen zijn content over hetgeen we onderhandeld hebben. We hebben gedacht aan de ontslagen, maar ook aan de doorstart van het bedrijf richting 2024", zegt Nadia Gueroui van ACV-CSC Metea. “Voor de werknemers die blijven, hebben we een werkzekerheids-cao tot eind 2023. Daarmee overbruggen we de periode tot de productie voor de PSA-groep, wanneer we normaal gezien een volledige bezetting zullen hebben.” Punch Powertrain ontwikkelt momenteel een hybride transmissie gebaseerd op DCT-technologie. Het bedrijf heeft daarvoor een contract met de PSA-groep, die naast Peugeot ook uit de merken Citroën, DS, Opel en Vauxhall bestaat. Die productie zou in 2022 moeten starten, maar wordt mogelijk uitgesteld naar 2023.

Toekomst in handen

“Met het contract met PSA hebben we de toekomst van het bedrijf in het handen. De productie van continu variabele transmissies zal grotendeels naar China worden overgebracht. Geen ramp, want de zogenoemde CVT is immers nooit een succes geworden in Europa. In Europa zal Punch zich voornamelijk richten op de automatische versnellingsbak met dubbele koppeling, een technologie die vooral in Europa aanhangers vindt. Vanaf 2022 produceert Punch voor de PSA groep een zogenoemde DCT-transmissie”, aldus Raf Dal Cero. “De overgangsperiode zal opgevangen worden met economische werkloosheid, tenzij de vraag eerder zou aantrekken.”