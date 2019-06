Vader van Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (VB) overleden Dirk Selis en Toon Royackers

20 juni 2019

17u27 68 Sint-Truiden Rik Beckers, gewezen provincieraadslid en vader van Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers is donderdag onverwacht overleden. Het slachtoffer werd gevonden in zijn woning in Sint-Truiden.

De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn voorlopig niet bekend. Het Parket heeft wel een onderzoek geopend, om alle mogelijke pistes uit te sluiten. Er zijn overigens geen sporen van extern geweld. Rik Beckers is 63 jaar geworden en had begin deze week nog de eedaflegging van zijn dochter, waar hij bijzonder fier op was, in het Vlaams Parlement bijgewoond.