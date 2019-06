Vader van Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers overleden, parket sluit verdacht overlijden niet uit Dirk Selis en Toon Royackers

20 juni 2019

17u27 0 Sint-Truiden Rik Beckers, gewezen provincieraadslid en vader van Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers is deze namiddag in zijn woning overleden. Het parket is ter plaatste en houdt alle pistes open.

Parketwoordvoerder Jeroen Swijsen: “We houden alle pistes open. Het kan gaan over een natuurlijk overlijden of een wanhoopsdaad maar we sluiten op dit moment ook een verdacht overlijden niet uit. Daarom zijn we gestart met een gerechtelijk onderzoek en hebben we een wetsdokter ter plaatse laten komen.” Rik Beckers was 63 jaar geworden en had begin deze week nog de eedaflegging van zijn dochter, waar hij bijzonder fier op was, in het Vlaams Parlement bijgewoond.