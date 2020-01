Vader Johan en zoon Kevin worden uit sociale woning gezet: “Huren op privémarkt is te duur. Vrijdag staan we gewoon op straat” Dirk Selis

22 januari 2020

06u00 0 Sint-Truiden Johan en Kevin Conard zullen nu vrijdag hun sociale woning in de Truiense Krokusstraat moeten verlaten. Dat kregen ze – op kerstavond – te horen van een gerechtsdeurwaarder, die voor de deur stond met een betekening met bevel tot ontruiming. De reden? Op 21 april vorig jaar overleed Anna Schoenaers, de vriendin van vader Johan. De sociale woning stond op haar naam, en dus verviel het recht van vader en zoon om er te blijven wonen.

“Maar wij hebben hier 21 jaar gewoond, waar moeten wij nu naar toe?”, zucht vader Johan (60). “Mijn zoon en ik zijn allebei invalide, onze kansen op de arbeidsmarkt zijn gering. Eerlijk, wij kunnen zelfs niet behoorlijk schrijven.”

De alternatieven die de twee aangeboden kregen? Geen. “We moesten op de privémarkt naar een woning gaan zoeken, maar daar is niets te vinden onder de 550 euro en dat geld hebben we niet”, zegt de 30-jarige Kevin. “Op een brommertje zijn we al op zoek gegaan naar een nieuwe woning. We zijn niet kieskeurig, maar we kunnen het simpelweg niet betalen. Ik weet echt niet hoe het verder moet. Vrijdag staan we gewoon op straat, hé”, gaat Johan verder. In het huis staan al verschillende grote dozen gestapeld met spullen in.

Heksenjacht

“Mensen in nood die hier al jarenlang bijdragen aan de stad en geen alternatief hebben, kan men niet als honden op straat zetten”, klinkt het bij Gunther Leenen van Stadspartij Sterk, aan wie Johan en Kevin om hulp vroegen. “Pas dringend het toewijzingsbeleid aan en werk in zo’n uitzonderlijke situatie als deze iets uit voor de Truienaren die door een resem tegenslagen in een isolement zijn beland. Want waar staat anders het woord 'sociaal’ nog voor in sociale huisvestingsmaatschappij?”

Maar is dit dan een normale gang van zaken? “Zeker niet”, reageert Hilde Cops-Visser (sp.a), oud-voorzitter van CV Nieuw Sint-Truiden (de sociale huisvestingsmaatschappij). “Uiteraard komen zulke zaken voor, maar je lost die dan als voorzitter op en laat die niet escaleren. Maar als je de wet strikt en onbuigzaam toepast, bekom je zulke drama’s. Dit is geen alleenstaand geval. Ook vele anderen verkeren op dit moment in zo’n situatie, en worden opgejaagd door de gerechtsdeurwaarders. Stop die heksenjacht toch.”

Niet verstrengd

“De regels worden niet verstrengd toegepast”, reageert directeur van CV Nieuw Sint-Truiden Georges Feucht. “Bij juridische procedures is het al jaren zo dat, indien er een vonnis wordt uitgesproken, de huisvestingsmaatschappij zich ook strikt houdt aan de inhoud en toepassing van dat vonnis. Omwille van de privacywetgeving kan ik op vragen over individuele huurdersdossiers evenwel geen antwoord verstrekken. Algemeen kan ik je wel melden dat een vonnis met huurverbreking er niet zomaar in één keer komt.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening, en tevens ondervoorzitter van CV Nieuw Sint-Truiden, Jelle Engelbosch (N-VA) was niet bereikbaar voor commentaar.