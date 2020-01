Vader en zoon Appeltans vrijgelaten onder voorwaarden uit Hasseltse gevangenis Dirk Selis

02 januari 2020

15u59 0 Sint-Truiden Arnold (67) en Manu (37) Appeltans zijn op 26 december voorwaardelijk vrijgelaten uit de Hasseltse gevangenis. Meester Julie Lauwers, advocaat van de familie Appeltans, bevestigt de vrijlating maar wil verder niets over de zaak kwijt. Vader en zoon verbleven er sinds 5 december nadat ze door een Leuvense onderzoeksrechter aangehouden werden op verdenking van huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers.

De aanhouding van vader en zoon Appeltans was op 10 december nog met een maand verlengd. Tegen dat besluit tekenden ze echter beroep aan, waarna de raadkamer op 26 december besliste om hen voorwaardelijk vrij te laten. Wat die voorwaarden precies zijn, is niet duidelijk. Meester Julie Lauwers, advocaat van de familie Appeltans, bevestigt de vrijlating maar wil verder niets over de zaak kwijt. De moeder van het gezin Appeltans de Truiense L.S. werd na een verblijf van twee dagen in de hulpgevangenis van Leuven al vrijgelaten. “Ik weet niets van die kotzaken van mijn zoon en mijn man. Dat is ook de reden waarom ik hier nu voor u sta. Of ze schuldig zijn? Och mijnheer, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat je in dit land nog beter een moord begaat, dan wat ons overkomt. Een moordenaar is er rapper vanaf en staat vlugger terug op straat.”

Huisjesmelkerij

Op donderdag 5 december kwam de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven tussen in een gerechtelijk onderzoek naar huisjesmelkerij in panden in Leuven. Die actie was een beslissende fase in een strafrechtelijk onderzoek dat werd gestart in oktober 2018. “Met de regelmaat van de klok doken er klachten op over slechte huisvesting van studenten en later van illegalen, in kamers die werden verhuurd door leden van een familie uit Limburg. Uit het onderzoek bleek onder andere dat panden die onbewoonbaar of ongeschikt werden verklaard, toch werden doorverhuurd. In sommige wooneenheden zou geen warm water, verwarming of elektriciteit zijn”, aldus nog het Leuvense parket.