Ursulinenstraat onderbroken wegens rioleringswerken DSS

25 augustus 2019

18u49 0 Sint-Truiden Deze week is de Ursulinenstraat onderbroken. Aanleiding daarvoor zijn private rioleringswerken. Voor het begin van het schooljaar is het leed geleden.

Van 26 tot en met 30 augustus is de Ursulinenstraat onderbroken omwille van private rioleringswerken. Doorgaand verkeer in de Gootstraat wordt tijdelijk omgeleid via de Sluisberg om vervolgens langs de Clockemstraat weg te kunnen rijden.